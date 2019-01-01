Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:00
lel написав: M-Audio написав:
Куда её увеличивали? Как было 5 млн, так и сейчас стоит. Для бесплатной.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется было меньше.
Не было. Но бесплатная вобще не интересна. Там страховки нет.
А страховка довольно таки крутая.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:14
Фантом написав: lel написав: M-Audio написав:
Куда её увеличивали? Как было 5 млн, так и сейчас стоит. Для бесплатной.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется было меньше.
Не было. Но бесплатная вобще не интересна. Там страховки нет.
А страховка довольно таки крутая.
А в чем крутость именно этой страховки?
curiousobro
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Додано: Пон 31 гру, 2018 01:14
Фантом Страховка есть от VISA для Visa Infinite
Pater
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:57
Есть 500 Сильпо.
lel
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:49
lel написав:
Есть 500 Сильпо.
Спасибо. Забрал все 3 штуки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:25
Шановні!
А підкажіть, чи начисляються EximBonus'и за поповнення рахунку: - Київстар - мобільний телефон - Київстар - домашній інтернет - DataGroup - домашній інтернет Якщо так, то в повному обсязі (відповідно до типу карти), чи лише 0.5%?
Sungsam
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:33
Sungsam написав:
Шановні!
А підкажіть, чи начисляються EximBonus'и за поповнення рахунку:
- Київстар - мобільний телефон
- Київстар - домашній інтернет
- DataGroup - домашній інтернет
Якщо так, то в повному обсязі (відповідно до типу карти), чи лише 0.5%?
П. 5.8 ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ EXIMBONUS
https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions
Моб. Киевс - 4814 на оф.сайте
Все должны пройти с МСС 4812-4816, если правильно настроен терминал
с кэшбеком 0,5%
lel
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:17
Дякую! Буду мати на увазі.
P.S. Я цей пункт з обмеженнями у Правилах бачив, але ну ніяк не пов'язував вказаний Вами підпункт (як і будь-які інші) з переліченими мною операціями.
Sungsam
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:19
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:38
klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
lel
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