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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:36
lel написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:48
klug написав: lel написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
2638 - счет для %%, они там копятся, а сливаются на текущий/карточный по команде
Команда будет в 1й раб. день. А год закрыли 29м дек., т.е. следующий период, который выплатят 1го фев. будет с 30дек по 31 янв. -- ооой много то как накапает %%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:59
klug написав: lel написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
У меня по другому:
29.12.2018 29.12.2018 322313 7041710000 АТ УКРЕКСІМБАНК 00000,21 НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА РАХУНОК НАРАХУВАНЬ ЗА ПЕРІОД 01.12.2018 - 31.12.2018 ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ №
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