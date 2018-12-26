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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:36
lel написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:48
klug написав: lel написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
2638 - счет для %%, они там копятся, а сливаются на текущий/карточный по команде
Команда будет в 1й раб. день. А год закрыли 29м дек., т.е. следующий период, который выплатят 1го фев. будет с 30дек по 31 янв. -- ооой много то как накапает %%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:59
klug написав: lel написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.
Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
У меня по другому:
29.12.2018 29.12.2018 322313 7041710000 АТ УКРЕКСІМБАНК 00000,21 НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА РАХУНОК НАРАХУВАНЬ ЗА ПЕРІОД 01.12.2018 - 31.12.2018 ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ №
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:07
klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Это полностью нормальная ситуация. Попытаюсь объяснить, извините если будет что-то непонятно. Итак:
Насколько я помню счет 2638 называется "Начисленные % по депозитам до выплаты". Ну или как-то так. Для определения финансового результата (прибыли или убытка) все расходы и доходы банка должны быть отражены на балансе банка в том же финансовом периоде когда они понесены (расходы) или получены (доходы). Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января.
В общем как-то так
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Flamingo
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:24
Мне % валюту выплатили неожиданно 26-12-2018.
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Яша
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:29
Яша написав:
Мне % валюту выплатили неожиданно 26-12-2018.
Мож депо у вас закончился и ушёл на пролонгацию 26го? или закончился очередной 32дн период по акционному
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40
lel написав:
У меня по другому:
29.12.2018 29.12.2018 322313 7041710000 АТ УКРЕКСІМБАНК 00000,21 НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА РАХУНОК НАРАХУВАНЬ ЗА ПЕРІОД 01.12.2018 - 31.12.2018 ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ №
Номер рахунку над таблицею.
Flamingo написав: klug написав:
Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...
Это полностью нормальная ситуация. Попытаюсь объяснить, извините если будет что-то непонятно. Итак:
Насколько я помню счет 2638 называется "Начисленные % по депозитам до выплаты". Ну или как-то так. Для определения финансового результата (прибыли или убытка) все расходы и доходы банка должны быть отражены на балансе банка в том же финансовом периоде когда они понесены (расходы) или получены (доходы). Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января.
В общем как-то так
Механіка зрозуміла, дякую.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:54
klug написав:
Номер рахунку над таблицею.
Дошло
МФО Номер счета код валюты.
Опис рахунка Відсотки по депозиту 322313.26380000000000.980
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lel
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