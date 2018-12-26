Додано: Сер 02 січ, 2019 20:07

klug написав: Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось... Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...

Это полностью нормальная ситуация. Попытаюсь объяснить, извините если будет что-то непонятно. Итак:Насколько я помню счет 2638 называется "Начисленные % по депозитам до выплаты". Ну или как-то так. Для определения финансового результата (прибыли или убытка) все расходы и доходы банка должны быть отражены на балансе банка в том же финансовом периоде когда они понесены (расходы) или получены (доходы). Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января.В общем как-то так