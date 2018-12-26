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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:36

  lel написав:
  klug написав:Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...

Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.

Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:48

  klug написав:
  lel написав:
  klug написав:Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...

Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.

Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.

2638 - счет для %%, они там копятся, а сливаются на текущий/карточный по команде
Команда будет в 1й раб. день. А год закрыли 29м дек., т.е. следующий период, который выплатят 1го фев. будет с 30дек по 31 янв. -- ооой много то как накапает %% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:59

  klug написав:
  lel написав:
  klug написав:Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...

Тоже. Только номера счетов другие. Видимо разные дирекции.

Думаю, що у вас так само. У ІБ фотмат наступний: МФО.рахунок(2638хххх).код валюти.

У меня по другому:
29.12.2018 29.12.2018 322313 7041710000 АТ УКРЕКСІМБАНК 00000,21 НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА РАХУНОК НАРАХУВАНЬ ЗА ПЕРІОД 01.12.2018 - 31.12.2018 ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ №
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:07

  klug написав:Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...

Это полностью нормальная ситуация. Попытаюсь объяснить, извините если будет что-то непонятно. Итак:
Насколько я помню счет 2638 называется "Начисленные % по депозитам до выплаты". Ну или как-то так. Для определения финансового результата (прибыли или убытка) все расходы и доходы банка должны быть отражены на балансе банка в том же финансовом периоде когда они понесены (расходы) или получены (доходы). Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января.
В общем как-то так :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:10

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:следующий период, который выплатят 1го фев. будет с 30дек по 31 янв. -- ооой много то как накапает %% :)

Не факт. Банки для определения более точного фин.результата имеют право в последний рабочий день месяца начислять % и за выходные дни, которые идут после этого дня (если такие выходные есть). Поэтому Сима мог ничислить 29-го % по 31-е включительно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:24

Re: Укрексiмбанк

Мне % валюту выплатили неожиданно 26-12-2018.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:29

  Яша написав:Мне % валюту выплатили неожиданно 26-12-2018.

Мож депо у вас закончился и ушёл на пролонгацию 26го? или закончился очередной 32дн период по акционному :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40

  lel написав:У меня по другому:
29.12.2018 29.12.2018 322313 7041710000 АТ УКРЕКСІМБАНК 00000,21 НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА РАХУНОК НАРАХУВАНЬ ЗА ПЕРІОД 01.12.2018 - 31.12.2018 ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ №

Номер рахунку над таблицею.
  Flamingo написав:
  klug написав:Скажіть, а у всіх відсотки за Новорічним падають спочатку на 2638, а уже звідти на картковий? У мене відсотки нарахували ще 29.12, а на картковий вони потраплять лише завтра. Трохи якось...

Это полностью нормальная ситуация. Попытаюсь объяснить, извините если будет что-то непонятно. Итак:
Насколько я помню счет 2638 называется "Начисленные % по депозитам до выплаты". Ну или как-то так. Для определения финансового результата (прибыли или убытка) все расходы и доходы банка должны быть отражены на балансе банка в том же финансовом периоде когда они понесены (расходы) или получены (доходы). Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января.
В общем как-то так :)

Механіка зрозуміла, дякую.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:54

  klug написав:Номер рахунку над таблицею.

Дошло :oops: МФО Номер счета код валюты.
Опис рахунка Відсотки по депозиту 322313.26380000000000.980
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:05

  clientage написав:
  Яша написав:Мне % валюту выплатили неожиданно 26-12-2018.

Мож депо у вас закончился и ушёл на пролонгацию 26го? или закончился очередной 32дн период по акционному :)

да нет,окончание в январе.Сейчас вижу в банкинге доначисленные невыплаченные % за период 26\12-01\01.
Яша
 
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