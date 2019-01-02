RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:57

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января

Дуже неоднозначна ситуація з декларуванням саме такої виплати відсотків.
Можливо хтось точно знає - такі виплати необхідно декларувати за 2018 р. (адже на проміжний рахунок кошти потрапили ще у 2018 р.) чи за 2019 р. (адже на карту кошти потрапили вже у 2019 р.)?
Sungsam
 
Повідомлень: 100
З нами з: 05.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:18

Re: Укрексiмбанк

  Sungsam написав:Можливо хтось точно знає - такі виплати необхідно декларувати за 2018 р. (адже на проміжний рахунок кошти потрапили ще у 2018 р.) чи за 2019 р. (адже на карту кошти потрапили вже у 2019 р.)?

Декларировать кому и где? Банку? Конечно % отнес на расходы и все задекларирует?
Физ.лицу? Налоговая декларация не запрашивает подобную инфу. Или вы гос. и декларируетесь НАЗКу? В этом случае % которые начислены, но не выплачены на Ваш текущий или карточный счет не декларируются в 2018 году. Вы задекларируете их уже по итогам 2019. А счет 2638 - является не Вашим, а внутрибанковским, поэтому наличие или отсутствие на нем каких либо сумм НАЗК абсолютно не интересует.
Кроме того сейчас погрешность в декларации допускается довольно не маленькая. Поэтому даже ошибки в 100-200-300...-1000 грн. никак не наказуемы, не говоря уже то что это не ошибка а не полученнные %%
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 20.03.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:21

А кто знает, по валютным картам лимиты на снятие и на операции в какой валюте выставляются в интернет-банке - в валюте карты или в гривневом эквиваленте? На самой странице с лимитами ни слова об этом, только цифры.
M-Audio
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 23.03.11
Подякував: 234 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:11

  Flamingo написав:
  lel написав:Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают.
Сэп за 0,5% не предлагать.

Кэш-ина нету? По нему при пополнению дебеток теховер не возникает,
Как мне рассказал человек, работающий в симе - в вашей ситуации выход один - попросить кассира "выгрузить терминал" (или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Ну или хотя бы через часок. В принципе если кассир нормальный человек - он на это пойдет (оно ему ничего не стоит, он по сути может делать постирование после каждой операции), но может и послать. Если постирование сделать достаточно поздно (а пятница в Симе короткий день) то этим днем приходная операция по опердню не пройдет и при тратах почти наверняка будет теховер :(

Намечается вечером большая трата. Утром иду пополняю наличкой в отделении карту. Прошу кассира, как посоветовал уважаемый Flamingo, "выгрузить терминал"(или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Кассир берет мой подписаный чек, идет к операционисту и он вручную проводит операцию пополнения по счету. Как то я эту операцию представлял более технологичной. :D Это нормально :?:
В выписке - пока желтым, но дата оплаты и дата документа 03.01.19. :!:
По счету, оказывается, тоже могут пополнить, но согласно тарифов https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf - это будет п 3.2 без використання платіжної картки 0,5% від суми, мін. 5
грн., макс. 500 грн.
Толпы людей- залез без очереди. :oops:
lel
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 10.12.13
Подякував: 868 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:49

  M-Audio написав:А кто знает, по валютным картам лимиты на снятие и на операции в какой валюте выставляются в интернет-банке - в валюте карты или в гривневом эквиваленте? На самой странице с лимитами ни слова об этом, только цифры.

Все в гривне
Stringer
 
Повідомлень: 8875
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 591592593594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva, Surz, Vatsyk, Vorlon, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66107)
03.01.2019 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.