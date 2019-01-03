Flamingo написав:Поэтому если банк не начисляет % ежедневно (а это их право определяемое учетной политикой банка), они должны это сделать в последний день месяца (квартала, года). Это и делается проводкой на счет 2638 со счета 7 класса (расходы банка). Перечисление со счета 2638 на счет клиента делается в сроки определенные депозитным договором. В Вашем случае 3 января
Дуже неоднозначна ситуація з декларуванням саме такої виплати відсотків. Можливо хтось точно знає - такі виплати необхідно декларувати за 2018 р. (адже на проміжний рахунок кошти потрапили ще у 2018 р.) чи за 2019 р. (адже на карту кошти потрапили вже у 2019 р.)?
Sungsam написав:Можливо хтось точно знає - такі виплати необхідно декларувати за 2018 р. (адже на проміжний рахунок кошти потрапили ще у 2018 р.) чи за 2019 р. (адже на карту кошти потрапили вже у 2019 р.)?
Декларировать кому и где? Банку? Конечно % отнес на расходы и все задекларирует? Физ.лицу? Налоговая декларация не запрашивает подобную инфу. Или вы гос. и декларируетесь НАЗКу? В этом случае % которые начислены, но не выплачены на Ваш текущий или карточный счет не декларируются в 2018 году. Вы задекларируете их уже по итогам 2019. А счет 2638 - является не Вашим, а внутрибанковским, поэтому наличие или отсутствие на нем каких либо сумм НАЗК абсолютно не интересует. Кроме того сейчас погрешность в декларации допускается довольно не маленькая. Поэтому даже ошибки в 100-200-300...-1000 грн. никак не наказуемы, не говоря уже то что это не ошибка а не полученнные %%
А кто знает, по валютным картам лимиты на снятие и на операции в какой валюте выставляются в интернет-банке - в валюте карты или в гривневом эквиваленте? На самой странице с лимитами ни слова об этом, только цифры.
lel написав:Симоведы подскажите. Уже два раза попал на овер при пополнении депокарты наличкой через отделение в пятницу утром. Трачу на выходных в 0. Пятничное пополнение проводят вторником. А траты- понедельником. Как их научить пополнять по номеру счета? Вопли в отделении и на горячке - не помогают. Сэп за 0,5% не предлагать.
Кэш-ина нету? По нему при пополнению дебеток теховер не возникает, Как мне рассказал человек, работающий в симе - в вашей ситуации выход один - попросить кассира "выгрузить терминал" (или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Ну или хотя бы через часок. В принципе если кассир нормальный человек - он на это пойдет (оно ему ничего не стоит, он по сути может делать постирование после каждой операции), но может и послать. Если постирование сделать достаточно поздно (а пятница в Симе короткий день) то этим днем приходная операция по опердню не пройдет и при тратах почти наверняка будет теховер
Намечается вечером большая трата. Утром иду пополняю наличкой в отделении карту. Прошу кассира, как посоветовал уважаемый Flamingo, "выгрузить терминал"(или по другому - совершить постирование) по возможности сразу после операции. Кассир берет мой подписаный чек, идет к операционисту и он вручную проводит операцию пополнения по счету. Как то я эту операцию представлял более технологичной. Это нормально В выписке - пока желтым, но дата оплаты и дата документа 03.01.19. По счету, оказывается, тоже могут пополнить, но согласно тарифов https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf - это будет п 3.2 без використання платіжної картки 0,5% від суми, мін. 5 грн., макс. 500 грн. Толпы людей- залез без очереди.
M-Audio написав:А кто знает, по валютным картам лимиты на снятие и на операции в какой валюте выставляются в интернет-банке - в валюте карты или в гривневом эквиваленте? На самой странице с лимитами ни слова об этом, только цифры.