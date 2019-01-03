Додано: Чет 03 січ, 2019 12:18

Sungsam написав: Можливо хтось точно знає - такі виплати необхідно декларувати за 2018 р. (адже на проміжний рахунок кошти потрапили ще у 2018 р.) чи за 2019 р. (адже на карту кошти потрапили вже у 2019 р.)? Можливо хтось точно знає - такі виплати необхідно декларувати за 2018 р. (адже на проміжний рахунок кошти потрапили ще у 2018 р.) чи за 2019 р. (адже на карту кошти потрапили вже у 2019 р.)?

Декларировать кому и где? Банку? Конечно % отнес на расходы и все задекларирует?Физ.лицу? Налоговая декларация не запрашивает подобную инфу. Или вы гос. и декларируетесь НАЗКу? В этом случае % которые начислены, но не выплачены на Ваш текущий или карточный счет не декларируются в 2018 году. Вы задекларируете их уже по итогам 2019. А счет 2638 - является не Вашим, а внутрибанковским, поэтому наличие или отсутствие на нем каких либо сумм НАЗК абсолютно не интересует.Кроме того сейчас погрешность в декларации допускается довольно не маленькая. Поэтому даже ошибки в 100-200-300...-1000 грн. никак не наказуемы, не говоря уже то что это не ошибка а не полученнные %%