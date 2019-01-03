Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:31

clientage написав: uaprofi написав: после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:



1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?

2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?

3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше? после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?

1. Виика -2%, а лучше на виикенде за кредитные -- вдруХ там и 3% выстрелит

2. Білявка он-лайн - 4,025%

3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя

4. питание для себя и своего коня - Сима Pt - 5% усегда 1. Виика -2%, а лучше на виикенде за кредитные -- вдруХ там и 3% выстрелит2. Білявка он-лайн - 4,025%3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя4. питание для себя и своего коня - Сима Pt - 5% усегда

Отвечал на этот же вопрос в другой ветке, но решил что правильнее его будет перенести сюда. Итак мой вариант ответа:1. Бонусами Симы (при этом бонусы не тратятся на карты Ашана-Сильпо-Окко-и т.п. а там все оплачивается Симиной платиной с кэшбеком в 5%)2. То же что и п.1, поскольку билявки не имею. Но в принципе уже пару лет не пополняю телефоны деньгами. Постоянно есть какие-нибудь акции (МСБильше), опросы (типа опиньон и т.п.), которые дают пополняшки - на "Рик без абонплат" мне и на семью хватает.3. Платина (а лучше инфиня) от Симы - 5 % на суммы до 20 кгрн. в месяц (для инфини - 7 % на суммы до 25 кгрн.)