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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:17

после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:

1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:23

  uaprofi написав:после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:

1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?

1. Виика -2%, а лучше на виикенде за кредитные -- вдруХ там и 3% выстрелит :lol:
2. Білявка он-лайн - 4,025%
3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя
4. питание для себя и своего коня - Сима Pt - 5% усегда :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:27

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя


там раньше по симе было ограничение 100 грн в месяц, сейчас походу подправили 0,5%

а билявка это шо?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:31

  clientage написав:
  uaprofi написав:после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:

1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?

1. Виика -2%, а лучше на виикенде за кредитные -- вдруХ там и 3% выстрелит :lol:
2. Білявка он-лайн - 4,025%
3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя
4. питание для себя и своего коня - Сима Pt - 5% усегда :lol:

Отвечал на этот же вопрос в другой ветке, но решил что правильнее его будет перенести сюда. Итак мой вариант ответа:
1. Бонусами Симы (при этом бонусы не тратятся на карты Ашана-Сильпо-Окко-и т.п. а там все оплачивается Симиной платиной с кэшбеком в 5%)
2. То же что и п.1, поскольку билявки не имею. Но в принципе уже пару лет не пополняю телефоны деньгами. Постоянно есть какие-нибудь акции (МСБильше), опросы (типа опиньон и т.п.), которые дают пополняшки - на "Рик без абонплат" мне и на семью хватает.
3. Платина (а лучше инфиня) от Симы - 5 % на суммы до 20 кгрн. в месяц (для инфини - 7 % на суммы до 25 кгрн.)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:31

  uaprofi написав:
  clientage написав:3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя


там раньше по симе было ограничение 100 грн в месяц, сейчас походу подправили 0,5%

а билявка это шо?

по технике, по Эпику на Симе есть ограничения?
БіляВка - КБВ от Идеи, именно онлайн-вариант заточен под любые платы в инете, кроме коммуналки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:36

  uaprofi написав:
  clientage написав:3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя


там раньше по симе было ограничение 100 грн в месяц, сейчас походу подправили 0,5%


А наверно имеется в виду МСС 4812 "Торгові точки, які продають телекомунікаційне обладнання, таке, як телефони, факси, пейджери, мобільні телефони та інше обладнання, що відноситься до телекомунікацій".
В принципе такую технику предпочитаю покупать в "тырнете", где чаще карту не принимают а высылают наложкой. Ну или на Али - тогда Симина Платина
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 04 січ, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:39

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:опросы (типа опиньон и т.п.),


Цей чи щось інше?
https://opinion.com.ua/Default.aspx?l=2
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:41

  V2 написав:
  Flamingo написав:опросы (типа опиньон и т.п.),


Цей чи щось інше?
https://opinion.com.ua/Default.aspx?l=2

Опиньон - да. Но есть еще. Сейчас по памяти названия не вспомню - на мыло приходит ссылка с опросом - заполняешь и периодически выводишь.
Ну и у опиньона можно несколько акков завести, только деньги не следует выводить одновременно на один номер - они мониторят и могут забанить.
Flamingo
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