uaprofi написав:после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:
1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше? 2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше? 3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?
1. Виика -2%, а лучше на виикенде за кредитные -- вдруХ там и 3% выстрелит 2. Білявка он-лайн - 4,025% 3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя 4. питание для себя и своего коня - Сима Pt - 5% усегда
uaprofi написав:после того как подправили ексимбонус и кончилась акция Таси по коммуналке стал вопрос чем платить:
1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше? 2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше? 3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?
1. Виика -2%, а лучше на виикенде за кредитные -- вдруХ там и 3% выстрелит 2. Білявка он-лайн - 4,025% 3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя 4. питание для себя и своего коня - Сима Pt - 5% усегда
Отвечал на этот же вопрос в другой ветке, но решил что правильнее его будет перенести сюда. Итак мой вариант ответа: 1. Бонусами Симы (при этом бонусы не тратятся на карты Ашана-Сильпо-Окко-и т.п. а там все оплачивается Симиной платиной с кэшбеком в 5%) 2. То же что и п.1, поскольку билявки не имею. Но в принципе уже пару лет не пополняю телефоны деньгами. Постоянно есть какие-нибудь акции (МСБильше), опросы (типа опиньон и т.п.), которые дают пополняшки - на "Рик без абонплат" мне и на семью хватает. 3. Платина (а лучше инфиня) от Симы - 5 % на суммы до 20 кгрн. в месяц (для инфини - 7 % на суммы до 25 кгрн.)
clientage написав:3. Виика за кредитные -3% на викенде, Сима Pt - 5% усегда, Эко-2% на любителя
там раньше по симе было ограничение 100 грн в месяц, сейчас походу подправили 0,5%
А наверно имеется в виду МСС 4812 "Торгові точки, які продають телекомунікаційне обладнання, таке, як телефони, факси, пейджери, мобільні телефони та інше обладнання, що відноситься до телекомунікацій". В принципе такую технику предпочитаю покупать в "тырнете", где чаще карту не принимают а высылают наложкой. Ну или на Али - тогда Симина Платина
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 04 січ, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Опиньон - да. Но есть еще. Сейчас по памяти названия не вспомню - на мыло приходит ссылка с опросом - заполняешь и периодически выводишь. Ну и у опиньона можно несколько акков завести, только деньги не следует выводить одновременно на один номер - они мониторят и могут забанить.