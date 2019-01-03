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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:01
Кто в теме - надо бы для опросов отдельный топик запилить в лайфхаках
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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