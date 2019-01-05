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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:01

Кто в теме - надо бы для опросов отдельный топик запилить в лайфхаках
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:22

Re: Укрексiмбанк

Начинаю пользовать платину, ветку читаю, но видимо раньше между строк, потому есть вопросы. Кому не трудно, прошу ответить.
1. На карту можно закидывать свои и при их трате получать кешбек?
2. При расчете за топливо на Воге по Прайду тоже капает знижка?
3. На все траты в супермакетах, заправках, аптеках 5% кешбека?
Спс.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:46

valya
1. так
2. ймовірно так
3. так

що не можна - див https://bonus.eximb.com/faq питання 24
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:08

  valya написав:Начинаю пользовать платину, ветку читаю, но видимо раньше между строк, потому есть вопросы. Кому не трудно, прошу ответить.
1. На карту можно закидывать свои и при их трате получать кешбек?
2. При расчете за топливо на Воге по Прайду тоже капает знижка?
3. На все траты в супермакетах, заправках, аптеках 5% кешбека?
Спс.

Вы уже карту оформили? Видимо нет. Иначе первый вопрос бы просто не возник. Кэшбек платится только по дебетках, на которых "не свои" это уже теховер. А значит банк вас вжарит так, что кэшбеком не перекроете.
По второму и третьему вопросу - сейчас кэшбек менее 5% идёт только на ограниченное число категорий - жд и авто билеты, коммуналка, магазины компьютерной техники и электроники, услуги почты, ну и ещё ряд не значительных категорий по которым платят всего 0,5%. Ну и не платят конечно за переводы с карты на карту, снятие кэша, квази деньги и т. П. А так большинство ваших ежедневных трат включая АЗС, продукты, кафе идёт под 5%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:03

Flamingo
Карта прилетела за депо, естесно на нее и %. Вот и еще к первому вопрос - закинуть свои без комиссии только через кешин?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:07

  valya написав:Карта прилетела за депо, естесно на нее и %. Вот и еще к первому вопрос - закинуть свои без комиссии только через кешин?

Или в кассе с наличием карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 593594595596
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