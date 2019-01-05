Додано: Нед 06 січ, 2019 12:08

valya написав: Начинаю пользовать платину, ветку читаю, но видимо раньше между строк, потому есть вопросы. Кому не трудно, прошу ответить.

1. На карту можно закидывать свои и при их трате получать кешбек?

2. При расчете за топливо на Воге по Прайду тоже капает знижка?

3. На все траты в супермакетах, заправках, аптеках 5% кешбека?

Спс. Начинаю пользовать платину, ветку читаю, но видимо раньше между строк, потому есть вопросы. Кому не трудно, прошу ответить.1. На карту можно закидывать свои и при их трате получать кешбек?2. При расчете за топливо на Воге по Прайду тоже капает знижка?3. На все траты в супермакетах, заправках, аптеках 5% кешбека?Спс.

Вы уже карту оформили? Видимо нет. Иначе первый вопрос бы просто не возник. Кэшбек платится только по дебетках, на которых "не свои" это уже теховер. А значит банк вас вжарит так, что кэшбеком не перекроете.По второму и третьему вопросу - сейчас кэшбек менее 5% идёт только на ограниченное число категорий - жд и авто билеты, коммуналка, магазины компьютерной техники и электроники, услуги почты, ну и ещё ряд не значительных категорий по которым платят всего 0,5%. Ну и не платят конечно за переводы с карты на карту, снятие кэша, квази деньги и т. П. А так большинство ваших ежедневных трат включая АЗС, продукты, кафе идёт под 5%