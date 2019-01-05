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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:01
Кто в теме - надо бы для опросов отдельный топик запилить в лайфхаках
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:22
Re: Укрексiмбанк
Начинаю пользовать платину, ветку читаю, но видимо раньше между строк, потому есть вопросы. Кому не трудно, прошу ответить.
1. На карту можно закидывать свои и при их трате получать кешбек?
2. При расчете за топливо на Воге по Прайду тоже капает знижка?
3. На все траты в супермакетах, заправках, аптеках 5% кешбека?
Спс.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:46
valya
1. так
2. ймовірно так
3. так
що не можна - див
+50грн !
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:08
Вы уже карту оформили? Видимо нет. Иначе первый вопрос бы просто не возник. Кэшбек платится только по дебетках, на которых "не свои" это уже теховер. А значит банк вас вжарит так, что кэшбеком не перекроете.
По второму и третьему вопросу - сейчас кэшбек менее 5% идёт только на ограниченное число категорий - жд и авто билеты, коммуналка, магазины компьютерной техники и электроники, услуги почты, ну и ещё ряд не значительных категорий по которым платят всего 0,5%. Ну и не платят конечно за переводы с карты на карту, снятие кэша, квази деньги и т. П. А так большинство ваших ежедневных трат включая АЗС, продукты, кафе идёт под 5%
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:03
Flamingo
Карта прилетела за депо, естесно на нее и %. Вот и еще к первому вопрос - закинуть свои без комиссии только через кешин?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:07
Или в кассе с наличием карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:48
Re: Укрексiмбанк
Підскажіть будь ласка:
– якщо безробітному занести 50 к на депо, відкриють платину?
– до основної платини можна тільки одну додаткову карту?
Наперед дякую
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:57
Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.
Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 січ, 2019 17:45
карты под депо открывают без всяких СБ
и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо
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Додано: Нед 06 січ, 2019 17:51
Вроде кто-то писал, что обязательно в грн на 6+ месяцев нужно?
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