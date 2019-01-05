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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 594595596597 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Нед 06 січ, 2019 19:04 IMPRINTER написав: clientage написав: extreme_lviv_ua написав: Підскажіть будь ласка:

– якщо безробітному занести 50 к на депо, відкриють платину?

– до основної платини можна тільки одну додаткову карту?

Наперед дякую Підскажіть будь ласка:– якщо безробітному занести 50 к на депо, відкриють платину?– до основної платини можна тільки одну додаткову карту?Наперед дякую

Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.

Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению



карты под депо открывают без всяких СБ

и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо карты под депо открывают без всяких СБи накаких подтверждений при сумме 100 к не надо

Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? ) Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? ) ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 27044 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2148 раз. Подякували: 3118 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 січ, 2019 19:38 Vint написав: Вроде кто-то писал, что обязательно в грн на 6+ месяцев нужно? Вроде кто-то писал, что обязательно в грн на 6+ месяцев нужно?

Для грн-Платины нужен грн-депозит

А со сроками непонятки, в тарифах сноски-зирочки про обязат. от 6 мес. и нет. Може и потеяясь, а може так и нуна )) Для грн-Платины нужен грн-депозитА со сроками непонятки, в тарифах сноски-зирочки про обязат. от 6 мес. и нет. Може и потеяясь, а може так и нуна )) ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 27044 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2148 раз. Подякували: 3118 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 січ, 2019 19:55 clientage написав: IMPRINTER написав: clientage написав: Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.

Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению



карты под депо открывают без всяких СБ

и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо карты под депо открывают без всяких СБи накаких подтверждений при сумме 100 к не надо

Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? ) Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )

То фуфлыжная проверка. Я когда жене платиновую допку делал, её тоже мифическое СБ проверяло, аж целый день. К финмону и СБ никакого отношения не имеет, про деньги не спрашивают. Наверное какие-то внутренние инструкции. То фуфлыжная проверка. Я когда жене платиновую допку делал, её тоже мифическое СБ проверяло, аж целый день. К финмону и СБ никакого отношения не имеет, про деньги не спрашивают. Наверное какие-то внутренние инструкции. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1517 З нами з: 18.05.16 Подякував: 199 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 594595596597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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