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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:04

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка:
– якщо безробітному занести 50 к на депо, відкриють платину?
– до основної платини можна тільки одну додаткову карту?
Наперед дякую

Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.
Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению :(


карты под депо открывают без всяких СБ
и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо

Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:38

  Vint написав:Вроде кто-то писал, что обязательно в грн на 6+ месяцев нужно?

Для грн-Платины нужен грн-депозит
А со сроками непонятки, в тарифах сноски-зирочки про обязат. от 6 мес. и нет. Може и потеяясь, а може так и нуна ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:55

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину.
Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению :(


карты под депо открывают без всяких СБ
и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо

Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )

То фуфлыжная проверка. Я когда жене платиновую допку делал, её тоже мифическое СБ проверяло, аж целый день. К финмону и СБ никакого отношения не имеет, про деньги не спрашивают. Наверное какие-то внутренние инструкции.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:06

Подходят к концу прошлогодние платины, кто-то уже узнавал алгоритм перевыпуска. Надо занести депо и сразу попросить перевыпуск или они перевыпустят сами ближе к концу месяца при достаточной сумме депо?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:53

Разумеется перевыпуск надо заказывать
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:48

mustbe

А если щас у примеру заказать перевыпкск по утере? Или заказать допку. То с каким сроком будет новая карта? Тоже на год? В таком случае модет так и поступить? Или эксим такое свинство просечет?
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IMPRINTER
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