extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка: – якщо безробітному занести 50 к на депо, відкриють платину? – до основної платини можна тільки одну додаткову карту? Наперед дякую
Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину. Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению
карты под депо открывают без всяких СБ и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо
Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )
clientage написав:Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину. Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению
карты под депо открывают без всяких СБ и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо
Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )
То фуфлыжная проверка. Я когда жене платиновую допку делал, её тоже мифическое СБ проверяло, аж целый день. К финмону и СБ никакого отношения не имеет, про деньги не спрашивают. Наверное какие-то внутренние инструкции.
Подходят к концу прошлогодние платины, кто-то уже узнавал алгоритм перевыпуска. Надо занести депо и сразу попросить перевыпуск или они перевыпустят сами ближе к концу месяца при достаточной сумме депо?