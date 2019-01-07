Додано: Пон 07 січ, 2019 11:48

mustbe



А если щас у примеру заказать перевыпкск по утере? Или заказать допку. То с каким сроком будет новая карта? Тоже на год? В таком случае модет так и поступить? Или эксим такое свинство просечет?

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