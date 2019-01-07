extreme_lviv_ua написав:Підскажіть будь ласка: – якщо безробітному занести 50 к на депо, відкриють платину? – до основної платини можна тільки одну додаткову карту? Наперед дякую
Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину. Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению
карты под депо открывают без всяких СБ и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо
Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )
clientage написав:Для 50К дороговато Платина выходит, нуна 100К+, в т.ч. в совокупности по всем 3м валютам, тогда за 1050грн/год мона купить себе Платину. Кроме этого Платину новичкам не торопятся открывать, типа СБ не сразу разрешает и может устроить проверку-подтверждение происхождения средств. Ситуэйшн нуна оценивать конкретно по своему отделению
карты под депо открывают без всяких СБ и накаких подтверждений при сумме 100 к не надо
Ну я знаю именно такую ситуацию. ГолдЫ дали сразу, а с Платиной мурыжили недели две: типа зачем она вам нужна, а откуда у вас стока денеХ у безработного то? )
То фуфлыжная проверка. Я когда жене платиновую допку делал, её тоже мифическое СБ проверяло, аж целый день. К финмону и СБ никакого отношения не имеет, про деньги не спрашивают. Наверное какие-то внутренние инструкции.
Подходят к концу прошлогодние платины, кто-то уже узнавал алгоритм перевыпуска. Надо занести депо и сразу попросить перевыпуск или они перевыпустят сами ближе к концу месяца при достаточной сумме депо?
вопрос к харьковским свиням ... если платить коммуну по квитахе мегабанка в тумбе мегабанка и оплатить картой эксима? - какой высрется мсс? т.к. дотировать эксим при оплате через сайт ЕРЦ с мсс 4900 и кешбеком 0,5% я не собираюсь - сам мега берет 0,75% комисс при оплате на сайте ЕРЦ - антибизнес
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Летом за компанию с другом ходил в Укрэксимбанк, он оформлял текущие счета и открывал депозит, я был свидетелем процесса. Удивился огромному количеству вопросов в анкете, интересовались абсолютно всем - от наличия недвижимости и автомобилей до уровня доходов и так далее. Вопросы, абсолютно непонятные для меня, учитывая то, что человек не брал кредит, а наоборот - отдавал свои деньги.
Есть ли информация, с чем связана такая чрезмерная бдительность банка?
Сам думаю зайти сюда с новогодним депозитом, но сомневаюсь. Год назад закрыл ЧП, официального дохода уже нет, налоговая сверку не провела (как мне сказали в марте 2018, "проверяем пока 2015-й"). Боюсь, чтобы потом новый депозит в таком дотошном банке мне не аукнулся какими-нибудь проблемами.
Летом за компанию с другом ходил в Укрэксимбанк, он оформлял текущие счета и открывал депозит, я был свидетелем процесса. Удивился огромному количеству вопросов в анкете, интересовались абсолютно всем - от наличия недвижимости и автомобилей до уровня доходов и так далее. Вопросы, абсолютно непонятные для меня, учитывая то, что человек не брал кредит, а наоборот - отдавал свои деньги.
Есть ли информация, с чем связана такая чрезмерная бдительность банка?
Сам думаю зайти сюда с новогодним депозитом, но сомневаюсь. Год назад закрыл ЧП, официального дохода уже нет, налоговая сверку не провела (как мне сказали в марте 2018, "проверяем пока 2015-й"). Боюсь, чтобы потом новый депозит в таком дотошном банке мне не аукнулся какими-нибудь проблемами.
Стандартная анкета как и везде. Только "везде" (а иногда и в этом банке) анкета заполняется манагером "значениями по-умолчанию", и клиент её подписывает не глядя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин