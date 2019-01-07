|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:21
Re: Укрексiмбанк
Подскажите, на покупки в интернете начислябтся ьонусы в полном объеме или только 0.5%
.......
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:25
начисляется
шо онлайн, шо офлайн -- одинаково, кроме общих ограничений (мабилы, коммуналь, страховые и т.д. и т.п.) согласно Правил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:27
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:32
Re: Укрексiмбанк
Есть Ашан
|