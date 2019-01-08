Додано: Сер 09 січ, 2019 00:29

clientage написав: Попробовал оплатить коммуналь

Похоже бабиты сначала округляют сумму платежа до целого в большую сторону, потом начисляют 1.4% и тоже округляют в большую сторону

Реально на мелких суммах с копейками типа хх.02..09 выходит чуть ли не 5% комисс



ПС. Ашан ещё есть Попробовал оплатить коммунальПохоже бабиты сначала округляют сумму платежа до целого в большую сторону, потом начисляют 1.4% и тоже округляют в большую сторонуРеально на мелких суммах с копейками типа хх.02..09 выходит чуть ли не 5% комиссПС. Ашан ещё есть

Лично меня Ашан уже и не интересует больше. Как и ОККО. Ведь есть комуналь!!!Я тоже заметил, что бабиты на окруХлениях пытаются заработать. Благо с копейками у меня комуналь мало кто выставляет. Вернее выставлять то выставляют, но по моим поставщикам Сима копейки не пропускает - требует только цельные числа. Пишет "инвалид", который не лечится ни точкой, ни запятой. Так вот емпирическим путем я пришел к выводу, что платить надо суммы кратные 71 грн. В этом случае комис будет тоже почти целое число (с 71 грн. услуги - 0.99 коп. комиса, округленные до 1 грн., а вот с 72 грн. уже комис окрегляется до 2 грн.) и при этом бонусы не будут тратиться вхолостую. Пришлось даже некоторые услуги немножко оплатить наперед. Чего не сделаешь экономии ради