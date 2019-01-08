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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:21

Re: Укрексiмбанк

Подскажите, на покупки в интернете начислябтся ьонусы в полном объеме или только 0.5%
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:25

  Boundless написав:Подскажите, на покупки в интернете начислябтся ьонусы в полном объеме или только 0.5%

начисляется
шо онлайн, шо офлайн -- одинаково, кроме общих ограничений (мабилы, коммуналь, страховые и т.д. и т.п.) согласно Правил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:27

  Boundless написав:Подскажите, на покупки в интернете начислябтся ьонусы в полном объеме или только 0.5%


Бонусы начисляются исходя из категории покупки (по MCC коду), в интернете или нет не важно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:32

Re: Укрексiмбанк

Есть Ашан
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:42

Попробовал оплатить коммуналь
Похоже бабиты сначала округляют сумму платежа до целого в большую сторону, потом начисляют 1.4% и тоже округляют в большую сторону
Реально на мелких суммах с копейками типа хх.02..09 выходит чуть ли не 5% комисс :) :)

ПС. Ашан ещё есть :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:29

  clientage написав:Попробовал оплатить коммуналь
Похоже бабиты сначала округляют сумму платежа до целого в большую сторону, потом начисляют 1.4% и тоже округляют в большую сторону
Реально на мелких суммах с копейками типа хх.02..09 выходит чуть ли не 5% комисс :) :)

ПС. Ашан ещё есть :wink:

Лично меня Ашан уже и не интересует больше. Как и ОККО. Ведь есть комуналь!!!
Я тоже заметил, что бабиты на окруХлениях пытаются заработать. Благо с копейками у меня комуналь мало кто выставляет. Вернее выставлять то выставляют, но по моим поставщикам Сима копейки не пропускает - требует только цельные числа. Пишет "инвалид", который не лечится ни точкой, ни запятой. Так вот емпирическим путем я пришел к выводу, что платить надо суммы кратные 71 грн. В этом случае комис будет тоже почти целое число (с 71 грн. услуги - 0.99 коп. комиса, округленные до 1 грн., а вот с 72 грн. уже комис окрегляется до 2 грн.) и при этом бонусы не будут тратиться вхолостую. Пришлось даже некоторые услуги немножко оплатить наперед. Чего не сделаешь экономии ради ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:50

карты

  IMPRINTER написав:А если щас у примеру заказать перевыпкск по утере? Или заказать допку. То с каким сроком будет новая карта? Тоже на год? В таком случае модет так и поступить? Или эксим такое свинство просечет?


мне выпустили допку со сроком действия основной карты.
кстати в начале пытался заказать карту через инет банк. висела заявка где-то неделю, затем пришла смс, что "отклонено - обратитесь в отделение". в отделении сказали что выпуск допок только через них.
и это я всё пишу про золотую допку к платине. По платиновой допке в тарифах всё чётко написано допка под срок действия карты. А золотую могли же на два года выпустить, так нет выпустили карту со сроком действия меньше полугода.
З.Ы.
и ещё как я понял мне специально в компе уменьшали срок действия карты - если у работника банка будет хорошее настроение или Вы в хороших с ней отношениях - она может такой фигнёй и не страдать.
uaprofi
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