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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:21
Re: Укрексiмбанк
Подскажите, на покупки в интернете начислябтся ьонусы в полном объеме или только 0.5%
.......
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:25
начисляется
шо онлайн, шо офлайн -- одинаково, кроме общих ограничений (мабилы, коммуналь, страховые и т.д. и т.п.) согласно Правил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:27
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:32
Re: Укрексiмбанк
Есть Ашан
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:42
Попробовал оплатить коммуналь
Похоже бабиты сначала округляют сумму платежа до целого в большую сторону, потом начисляют 1.4% и тоже округляют в большую сторону
Реально на мелких суммах с копейками типа хх.02..09 выходит чуть ли не 5% комисс
ПС. Ашан ещё есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:29
Лично меня Ашан уже и не интересует больше. Как и ОККО. Ведь есть комуналь!!!
Я тоже заметил, что бабиты на окруХлениях пытаются заработать. Благо с копейками у меня комуналь мало кто выставляет. Вернее выставлять то выставляют, но по моим поставщикам Сима копейки не пропускает - требует только цельные числа. Пишет "инвалид", который не лечится ни точкой, ни запятой. Так вот емпирическим путем я пришел к выводу, что платить надо суммы кратные 71 грн. В этом случае комис будет тоже почти целое число (с 71 грн. услуги - 0.99 коп. комиса, округленные до 1 грн., а вот с 72 грн. уже комис окрегляется до 2 грн.) и при этом бонусы не будут тратиться вхолостую. Пришлось даже некоторые услуги немножко оплатить наперед. Чего не сделаешь экономии ради
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:50
карты
мне выпустили допку со сроком действия основной карты.
кстати в начале пытался заказать карту через инет банк. висела заявка где-то неделю, затем пришла смс, что "отклонено - обратитесь в отделение". в отделении сказали что выпуск допок только через них.
и это я всё пишу про золотую допку к платине. По платиновой допке в тарифах всё чётко написано допка под срок действия карты. А золотую могли же на два года выпустить, так нет выпустили карту со сроком действия меньше полугода.
З.Ы.
и ещё как я понял мне специально в компе уменьшали срок действия карты - если у работника банка будет хорошее настроение или Вы в хороших с ней отношениях - она может такой фигнёй и не страдать.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:02
У меня другой опыт. Голду за 1грн к платине выпустили на 2года. Ничего не просил, даже не интересовался. Только сейчас сравнил.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:31
вот собственно за этот момент для золотых допок (за 1 грн.) к платине и пишу - возможны варианты - могут подогнать под срок (как мне) могут на 2 года (как Вам)
З.Ы.
кстати у Вас на момент оформление золотой допки был гривневый депозит?
меня настойчиво спрашивали про него, но именно гривневого на момент заказа допки не было.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:47
У меня обе допки имеют срок действия больше основной карты (основная до 02/19), причем Gold - до 09/20, т. е. 2 года. На момент оформления первой доп. карты депозит был около 50 тыс., второй - только 30 тыс., но про него никто и не спрашивал. Киев, ул. Немецкая...
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