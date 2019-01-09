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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:58

  uaprofi написав:
  lel написав:У меня другой опыт. Голду за 1грн к платине выпустили на 2года. Ничего не просил, даже не интересовался. Только сейчас сравнил.


вот собственно за этот момент для золотых допок (за 1 грн.) к платине и пишу - возможны варианты - могут подогнать под срок (как мне) могут на 2 года (как Вам)
З.Ы.
кстати у Вас на момент оформление золотой допки был гривневый депозит?
меня настойчиво спрашивали про него, но именно гривневого на момент заказа допки не было.

Был. И еще открыл Новорічний.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:14

  clientage написав:
  Vint написав:Вроде кто-то писал, что обязательно в грн на 6+ месяцев нужно?

Для грн-Платины нужен грн-депозит
А со сроками непонятки, в тарифах сноски-зирочки про обязат. от 6 мес. и нет. Може и потеяясь, а може так и нуна ))


В декабре депозитную платину открывали при обязательном условии, чтобы хотя бы один минимальный деп в гривневом эквиваленте 30 к был сроком 184 дней+. Остальную сумму хоть на текущий, хоть на недельный - можно положить, главное, чтобы суммарно в банке у вас было 100к +1 грн. 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 04:25

кто-то платил недавно пластиком на ВИЗЗах - списывают гривны?
или только показывают грн., а на списания пришлют долл или евро?

код мсс у виззов на данный момент кошерный, кешбек будет?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 05:44

  uaprofi написав:кто-то платил недавно пластиком на ВИЗЗах - списывают гривны?
или только показывают грн., а на списания пришлют долл или евро?

код мсс у виззов на данный момент кошерный, кешбек будет?


Кешбек будет, списывается в той валюте что выбрана при оплате на сайте визза. Если выбрана гривна и платите гривневой картой, то получите все "прелести" DCC + эксим от себя накидывает 1% за конвертацию.
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