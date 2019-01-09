|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:58
uaprofi написав: lel написав:
У меня другой опыт. Голду за 1грн к платине выпустили на 2года. Ничего не просил, даже не интересовался. Только сейчас сравнил.
вот собственно за этот момент для золотых допок (за 1 грн.) к платине и пишу - возможны варианты - могут подогнать под срок (как мне) могут на 2 года (как Вам)
З.Ы.
кстати у Вас на момент оформление золотой допки был гривневый депозит?
меня настойчиво спрашивали про него, но именно гривневого на момент заказа допки не было.
Был. И еще открыл Новорічний.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1922
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 869 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:14
clientage написав: Vint написав:
Вроде кто-то писал, что обязательно в грн на 6+ месяцев нужно?
Для грн-Платины нужен грн-депозит
А со сроками непонятки, в тарифах сноски-зирочки про обязат. от 6 мес. и нет. Може и потеяясь, а може так и нуна ))
В декабре депозитную платину открывали при обязательном условии, чтобы хотя бы один минимальный деп в гривневом эквиваленте 30 к был сроком 184 дней+. Остальную сумму хоть на текущий, хоть на недельный - можно положить, главное, чтобы суммарно в банке у вас было 100к +1 грн.
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5792
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2810 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
3
1
Додано: Чет 10 січ, 2019 04:25
кто-то платил недавно пластиком на ВИЗЗах - списывают гривны?
или только показывают грн., а на списания пришлют долл или евро?
код мсс у виззов на данный момент кошерный, кешбек будет?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2242
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 05:44
uaprofi написав:
кто-то платил недавно пластиком на ВИЗЗах - списывают гривны?
или только показывают грн., а на списания пришлют долл или евро?
код мсс у виззов на данный момент кошерный, кешбек будет?
Кешбек будет, списывается в той валюте что выбрана при оплате на сайте визза. Если выбрана гривна и платите гривневой картой, то получите все "прелести" DCC + эксим от себя накидывает 1% за конвертацию.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:54
antey718 написав:
Кешбек будет, списывается в той валюте что выбрана при оплате на сайте визза. Если выбрана гривна и платите гривневой картой, то получите все "прелести" DCC + эксим от себя накидывает 1% за конвертацию.
Полностью подтверждаю - так оно и происходит. Проверено неоднократно, в т. ч. в этом году...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:17
Anadonta написав:
Полностью подтверждаю - так оно и происходит. Проверено неоднократно, в т. ч. в этом году...
а в какой валюте они вместо гривен реальный запрос прислали? в евро?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2242
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|