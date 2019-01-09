uaprofi написав:
т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн.,
банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)?
так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём?
может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?
ну раз терминал в будапеште, значит списали в форинтах
когда оплачиваю не кредиткой, то только с долларовой карты,
подсунете евро можете нарваться на двойную конвертацию...
хотя недавно изучали ситуацию, и выяснили, что конкретно укрэксим, спишет комиссию по любому, при несовпадении валюты карты и валюты платежа, но оплачивая евровой картой не будет двойной конвертации и курс списания - мпс, как и с долларовой карты