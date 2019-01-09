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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:29

  uaprofi написав:
  Anadonta написав:Все в UAH. Выглядит вот так:
04.01 00:19 423297*2744 -1496,82 =1279,08, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii UAH 1482. KOMISIYa:14.82


т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн.,
банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)?
так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём?
может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?

ну раз терминал в будапеште, значит списали в форинтах :mrgreen:
когда оплачиваю не кредиткой, то только с долларовой карты,
подсунете евро можете нарваться на двойную конвертацию...
хотя недавно изучали ситуацию, и выяснили, что конкретно укрэксим, спишет комиссию по любому, при несовпадении валюты карты и валюты платежа, но оплачивая евровой картой не будет двойной конвертации и курс списания - мпс, как и с долларовой карты
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:29

Re: Укрексiмбанк

Пополняшек нет, зато появились Сильпошки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:05

  uaprofi написав:
  Anadonta написав:Все в UAH. Выглядит вот так:
04.01 00:19 423297*2744 -1496,82 =1279,08, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii UAH 1482. KOMISIYa:14.82


т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн.,
банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)?
так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём?
может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?


Нет, 1279.08 - это остаток на счету после проведения операции. А цена на сайте была 1482.00 + банк снял свой 1%.
Anadonta
 
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