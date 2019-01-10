Anadonta написав:Все в UAH. Выглядит вот так: 04.01 00:19 423297*2744 -1496,82 =1279,08, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii UAH 1482. KOMISIYa:14.82
т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн., банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)? так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём? может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?
ну раз терминал в будапеште, значит списали в форинтах когда оплачиваю не кредиткой, то только с долларовой карты, подсунете евро можете нарваться на двойную конвертацию... хотя недавно изучали ситуацию, и выяснили, что конкретно укрэксим, спишет комиссию по любому, при несовпадении валюты карты и валюты платежа, но оплачивая евровой картой не будет двойной конвертации и курс списания - мпс, как и с долларовой карты
Anadonta написав:Все в UAH. Выглядит вот так: 04.01 00:19 423297*2744 -1496,82 =1279,08, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii UAH 1482. KOMISIYa:14.82
т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн., банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)? так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём? может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?
Нет, 1279.08 - это остаток на счету после проведения операции. А цена на сайте была 1482.00 + банк снял свой 1%.
Что-то EXIM совсем запутал... Запрос в EUR: UVAGA! Nikomu ne povidomliayte 3D-Secure parol: 284491 Details: Wizz Air Hungary KFT (20.59 EUR) Отчет тоже в EUR: 10.01 20:38 423297*2744 -720,07 =145,69, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii EUR 20.59. KOMISIYa:6.63 При этом в кратком отчете в UAH: 10.01 20:38 423297*2744.0001*11.980 -720,07 =145,69 Получается, что банк посчитал EUR по 34.65. Обычно при оплате в валюте, отличной от валюты карты, Эксим блокирует сумму с 5 - 10% запасом. Посмотрю, как изменится сумма после проведения операции.
Что-то EXIM совсем запутал... Запрос в EUR: UVAGA! Nikomu ne povidomliayte 3D-Secure parol: 284491 Details: Wizz Air Hungary KFT (20.59 EUR) Отчет тоже в EUR: 10.01 20:38 423297*2744 -720,07 =145,69, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii EUR 20.59. KOMISIYa:6.63 При этом в кратком отчете в UAH: 10.01 20:38 423297*2744.0001*11.980 -720,07 =145,69 Получается, что банк посчитал EUR по 34.65. Обычно при оплате в валюте, отличной от валюты карты, Эксим блокирует сумму с 5 - 10% запасом. Посмотрю, как изменится сумма после проведения операции.
Я только что тоже платил. Выбрал оплату на банковский счёт и перевел за 3 грн через Приват24 и без потерь на курсах.