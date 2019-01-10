Anadonta написав:Все в UAH. Выглядит вот так: 04.01 00:19 423297*2744 -1496,82 =1279,08, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii UAH 1482. KOMISIYa:14.82
т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн., банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)? так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём? может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?
ну раз терминал в будапеште, значит списали в форинтах когда оплачиваю не кредиткой, то только с долларовой карты, подсунете евро можете нарваться на двойную конвертацию... хотя недавно изучали ситуацию, и выяснили, что конкретно укрэксим, спишет комиссию по любому, при несовпадении валюты карты и валюты платежа, но оплачивая евровой картой не будет двойной конвертации и курс списания - мпс, как и с долларовой карты
Anadonta написав:Все в UAH. Выглядит вот так: 04.01 00:19 423297*2744 -1496,82 =1279,08, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii UAH 1482. KOMISIYa:14.82
т.е. в Вашем примере билет светился на сайте за 1279,08 грн., банк списал 1496,82 грн = 1482+14,82 (комиссия за конверт)? так как есть комиссия за конверт значит запрос был или в евро или в долл... интересно в чём? может тогда выгодней подсунуть карту в евро/долл?
Нет, 1279.08 - это остаток на счету после проведения операции. А цена на сайте была 1482.00 + банк снял свой 1%.
Что-то EXIM совсем запутал... Запрос в EUR: UVAGA! Nikomu ne povidomliayte 3D-Secure parol: 284491 Details: Wizz Air Hungary KFT (20.59 EUR) Отчет тоже в EUR: 10.01 20:38 423297*2744 -720,07 =145,69, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii EUR 20.59. KOMISIYa:6.63 При этом в кратком отчете в UAH: 10.01 20:38 423297*2744.0001*11.980 -720,07 =145,69 Получается, что банк посчитал EUR по 34.65. Обычно при оплате в валюте, отличной от валюты карты, Эксим блокирует сумму с 5 - 10% запасом. Посмотрю, как изменится сумма после проведения операции.
Что-то EXIM совсем запутал... Запрос в EUR: UVAGA! Nikomu ne povidomliayte 3D-Secure parol: 284491 Details: Wizz Air Hungary KFT (20.59 EUR) Отчет тоже в EUR: 10.01 20:38 423297*2744 -720,07 =145,69, HUN BUDAPEST, HUN Retail WIZZ AIR HUNGARY KFT..Suma operatsii EUR 20.59. KOMISIYa:6.63 При этом в кратком отчете в UAH: 10.01 20:38 423297*2744.0001*11.980 -720,07 =145,69 Получается, что банк посчитал EUR по 34.65. Обычно при оплате в валюте, отличной от валюты карты, Эксим блокирует сумму с 5 - 10% запасом. Посмотрю, как изменится сумма после проведения операции.
Я только что тоже платил. Выбрал оплату на банковский счёт и перевел за 3 грн через Приват24 и без потерь на курсах.
Добрый день! Открыт депозит, есть карта, на которую ежемесячно падают проценты. Мне надо, чтобы по окончанию депозита третье лицо смогло забрать вклад. Как это лучше сделать? Раньше в Привате делал бесплатную доверенность и не думал ни о чем. А в Эксиме за эту услугу хотят 120 грн. Есть какой-то вариант лучше? Думал, сделать доп.карту, так мне надо, чтобы эти ежемесячные выплаты "третье лицо" не могло снимать. Только вклад по окончании. Как поступить?
Gippo написав:Добрый день! Открыт депозит, есть карта, на которую ежемесячно падают проценты. Мне надо, чтобы по окончанию депозита третье лицо смогло забрать вклад. Как это лучше сделать? Раньше в Привате делал бесплатную доверенность и не думал ни о чем. А в Эксиме за эту услугу хотят 120 грн. Есть какой-то вариант лучше? Думал, сделать доп.карту, так мне надо, чтобы эти ежемесячные выплаты "третье лицо" не могло снимать. Только вклад по окончании. Как поступить?
можете в ИБ поставить лимит на допкарту на этот период ... потом лимиты повысить ...
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