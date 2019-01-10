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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:01

  Gippo написав:Добрый день!
Открыт депозит, есть карта, на которую ежемесячно падают проценты. Мне надо, чтобы по окончанию депозита третье лицо смогло забрать вклад. Как это лучше сделать? Раньше в Привате делал бесплатную доверенность и не думал ни о чем. А в Эксиме за эту услугу хотят 120 грн. Есть какой-то вариант лучше? Думал, сделать доп.карту, так мне надо, чтобы эти ежемесячные выплаты "третье лицо" не могло снимать. Только вклад по окончании. Как поступить?

отдать карту после окончания депо, пускай банкометы потом доит
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:24

Из ЭксимБонуса исчез раздел "Платежи"

Говорят, временно, сегодня вернут
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:31

  goraidetkmag написав:Из ЭксимБонуса исчез раздел "Платежи"

Говорят, временно, сегодня вернут

Раздел на месте. Просто он пустой. А исчезла только пиктограммка на стартовой странице. Для того чтобы войти в раздел кликните на любой другой вид призов и в открывшейся странице увидите слева меню, где в т.ч. будут "платежи"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:37

Re: бонус. платежи

Исчезают Пополнение мобильного и коммунальные платежи.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:38

  sal написав:Исчезают Пополнение мобильного и коммунальные платежи.

А что тогда в разделе "Платежи" будет?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:39

  Flamingo написав:
  goraidetkmag написав:Из ЭксимБонуса исчез раздел "Платежи"

Говорят, временно, сегодня вернут

Раздел на месте. Просто он пустой. А исчезла только пиктограммка на стартовой странице. Для того чтобы войти в раздел кликните на любой другой вид призов и в открывшейся странице увидите слева меню, где в т.ч. будут "платежи"



Я знаю, я по сути писал: платежи исчезли. Говорят, временно
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:40

  Flamingo написав:
  sal написав:Исчезают Пополнение мобильного и коммунальные платежи.

А что тогда в разделе "Платежи" будет?



Да вернется все скоро на место
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:21

Re: Укрексiмбанк

Уже вернули. Пока только пополнение мобильного
goraidetkmag
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  #<1 ... 598599600601
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