Gippo написав:Добрый день!
Открыт депозит, есть карта, на которую ежемесячно падают проценты. Мне надо, чтобы по окончанию депозита третье лицо смогло забрать вклад. Как это лучше сделать? Раньше в Привате делал бесплатную доверенность и не думал ни о чем. А в Эксиме за эту услугу хотят 120 грн. Есть какой-то вариант лучше? Думал, сделать доп.карту, так мне надо, чтобы эти ежемесячные выплаты "третье лицо" не могло снимать. Только вклад по окончании. Как поступить?
отдать карту после окончания депо, пускай банкометы потом доит