EKO написав:Такой практический вопрос. Как здесь берут(снимают) годовую плату, например за депозитный Платинум?
Вот пример для Платины за 1050грн, при этом на карту через кеш-ин была закинута сумма порядка 5К
Переказ б/г з КР на рах сист. BCH страх.плат.на кор.ПАТ СК Арсенал Страх. від 05 02 18 СУМА:455,00 ВАЛЮТА: UAH Обслуговування рахунку протягом першого терміну дії картки СУМА:0,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:245,00 ВАЛЮТА: UAH Переказ б/г з КР на рах сист. BCH Плата за отриман.інформ-організац.послуг ТОВ Платінум-Консьерж зг.Розп. СУМА:350,00 ВАЛЮТА: UAH
Оч. часто менагеры химичат и за страх и консьерж бкрут еще и комисс по 25грн, т.е. эта Платина выходит в 1100грн. Если настойчиво тыкнуть их в тарифы, то оте +50 сторнируют
в день открытия или на следующий списывают за каждую составляющую платы отдельной строкой
Интересненько, конечно. Страховку мне выписать они согласились лишь после того как я сам настоятельно так их попросил, через неделю после получения карты
Страховка +455, консьержсервис +350... А какие еще, в таком случае, пакетные бесплатные составляющие являются у них "отдельно платные" составляющие общей суммы, на примере годовой платы 1050 грн? Можете расшифровать? Хочу понимать, может еще каких то неожиданных списаний ожидать Например: Lounge Key, Безкоштовне пакування валізи и за т.п. услуги Про 245 грн, которые за обслуживание счета я понял. Хотя, по телефону переспросил специально, какие еще списания будут - заверили дважды, что 455 и 350 и все. Меня этот момент, под каким соусом снимут оставшуюся разницу и главное-когда, как то тоже озадачил
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 11 січ, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
в день открытия или на следующий списывают за каждую составляющую платы отдельной строкой
Интересненько, конечно. Страховку мне выписать они согласились лишь после того как я сам настоятельно так их попросил, через неделю после получения карты
Страховка +455, консьержсервис +350... А какие еще, в таком случае, пакетные бесплатные составляющие являются у них "отдельно платные" составляющие общей суммы, на примере годовой платы 1050 грн? Можете расшифровать? Хочу понимать, может еще каких то неожиданных списаний ожидать Например: Lounge Key, Безкоштовне пакування валізи и за т.п. услуги
Для БЕСПЛАТНОЙ Платины оте все страховки выпускаются дополнительно, ПЛАТНО У вас по какому тарифу Платина выпущена?
в день открытия или на следующий списывают за каждую составляющую платы отдельной строкой
Интересненько, конечно. Страховку мне выписать они согласились лишь после того как я сам настоятельно так их попросил, через неделю после получения карты
Страховка +455, консьержсервис +350... А какие еще, в таком случае, пакетные бесплатные составляющие являются у них "отдельно платные" составляющие общей суммы, на примере годовой платы 1050 грн? Можете расшифровать? Хочу понимать, может еще каких то неожиданных списаний ожидать Например: Lounge Key, Безкоштовне пакування валізи и за т.п. услуги
Для БЕСПЛАТНОЙ Платины оте все страховки выпускаются дополнительно, ПЛАТНО У вас по какому тарифу Платина выпущена?
Просто странно так списывали, без предупреждения, в пятницу вечером, да еще и перед праздниками. Хорошо, что деньги на счете были в момент списания с запасом, а если бы я в ноль их потратил на НГ, то попал бы на теховер на неделю почти, что не кошерно уже ниразу
От же ж падлы. Покупал в одном магазинчике постельное бельё. Всегда там тарился, и расплачивался картой Симы. Сегодня вижу вместо кеша в 5%, всего 0,5%. Опытным путём выяснил, что терминал с МСС 5999. Вот Эксиму не похрен, что я там купил одеяло или игральные карты. Скоты. Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это. Тьфу на них, такими быть.