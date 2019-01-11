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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:15

Re: Укрексiмбанк

  EKO написав:Такой практический вопрос. Как здесь берут(снимают) годовую плату, например за депозитный Платинум?

Вот пример для Платины за 1050грн, при этом на карту через кеш-ин была закинута сумма порядка 5К
Переказ б/г з КР на рах сист. BCH страх.плат.на кор.ПАТ СК Арсенал Страх. від 05 02 18 СУМА:455,00 ВАЛЮТА: UAH
Обслуговування рахунку протягом першого терміну дії картки СУМА:0,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:245,00 ВАЛЮТА: UAH
Переказ б/г з КР на рах сист. BCH Плата за отриман.інформ-організац.послуг ТОВ Платінум-Консьерж зг.Розп. СУМА:350,00 ВАЛЮТА: UAH

Оч. часто менагеры химичат и за страх и консьерж бкрут еще и комисс по 25грн, т.е. эта Платина выходит в 1100грн. Если настойчиво тыкнуть их в тарифы, то оте +50 сторнируют :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:39

  IMPRINTER написав:EKO

в день открытия или на следующий списывают за каждую составляющую платы отдельной строкой

Интересненько, конечно. Страховку мне выписать они согласились лишь после того как я сам настоятельно так их попросил, через неделю после получения карты 8)

Страховка +455, консьержсервис +350... А какие еще, в таком случае, пакетные бесплатные составляющие являются у них "отдельно платные" составляющие общей суммы, на примере годовой платы 1050 грн? Можете расшифровать?
Хочу понимать, может еще каких то неожиданных списаний ожидать :roll:
Например: Lounge Key, Безкоштовне пакування валізи и за т.п. услуги 8)
Про 245 грн, которые за обслуживание счета я понял. Хотя, по телефону переспросил специально, какие еще списания будут - заверили дважды, что 455 и 350 и все. Меня этот момент, под каким соусом снимут оставшуюся разницу и главное-когда, как то тоже озадачил 8)
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 11 січ, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:45

  EKO написав:
  IMPRINTER написав:EKO

в день открытия или на следующий списывают за каждую составляющую платы отдельной строкой

Интересненько, конечно. Страховку мне выписать они согласились лишь после того как я сам настоятельно так их попросил, через неделю после получения карты 8)

Страховка +455, консьержсервис +350... А какие еще, в таком случае, пакетные бесплатные составляющие являются у них "отдельно платные" составляющие общей суммы, на примере годовой платы 1050 грн? Можете расшифровать?
Хочу понимать, может еще каких то неожиданных списаний ожидать :roll:
Например: Lounge Key, Безкоштовне пакування валізи и за т.п. услуги 8)

Для БЕСПЛАТНОЙ Платины оте все страховки выпускаются дополнительно, ПЛАТНО :)
У вас по какому тарифу Платина выпущена?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:47

  clientage написав:
  EKO написав:
  IMPRINTER написав:EKO

в день открытия или на следующий списывают за каждую составляющую платы отдельной строкой

Интересненько, конечно. Страховку мне выписать они согласились лишь после того как я сам настоятельно так их попросил, через неделю после получения карты 8)

Страховка +455, консьержсервис +350... А какие еще, в таком случае, пакетные бесплатные составляющие являются у них "отдельно платные" составляющие общей суммы, на примере годовой платы 1050 грн? Можете расшифровать?
Хочу понимать, может еще каких то неожиданных списаний ожидать :roll:
Например: Lounge Key, Безкоштовне пакування валізи и за т.п. услуги 8)

Для БЕСПЛАТНОЙ Платины оте все страховки выпускаются дополнительно, ПЛАТНО :)
У вас по какому тарифу Платина выпущена?

У меня она платная, выше сумму написал 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:52

Просто странно так списывали, без предупреждения, в пятницу вечером, да еще и перед праздниками. Хорошо, что деньги на счете были в момент списания с запасом, а если бы я в ноль их потратил на НГ, то попал бы на теховер на неделю почти, что не кошерно уже ниразу :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:04

Питання знаючим по банкоматах цього банку

звідси
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... statement/

... банкомат видасть вам чек, на якому буде зазначено залишок на Вашому рахунку та інформацію про останні десять транзакцій, проведених Вами.

скільки коштує ця послуга і чи вона платна
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:43

Re: Укрексiмбанк

От же ж падлы. Покупал в одном магазинчике постельное бельё. Всегда там тарился, и расплачивался картой Симы.
Сегодня вижу вместо кеша в 5%, всего 0,5%. Опытным путём выяснил, что терминал с МСС 5999.
Вот Эксиму не похрен, что я там купил одеяло или игральные карты. Скоты.
Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это.
Тьфу на них, такими быть.

Всё таки, самый честный и предсказуемый Тазик.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:21

  Фантом написав:От же ж падлы. Покупал в одном магазинчике постельное бельё. Всегда там тарился, и расплачивался картой Симы.
Сегодня вижу вместо кеша в 5%, всего 0,5%. Опытным путём выяснил, что терминал с МСС 5999.
Вот Эксиму не похрен, что я там купил одеяло или игральные карты. Скоты.
Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это.
Тьфу на них, такими быть.

Всё таки, самый честный и предсказуемый Тазик.



Правила читайте
5999 еще с 15 марта 2018 года под 0,5% идет
А до этого (с самого начала действия бонусной программы) на 5999 вообще не насчитывались бонусы (последний абзац п 5.4 правил в старых редакциях)
goraidetkmag
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