Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:43

От же ж падлы. Покупал в одном магазинчике постельное бельё. Всегда там тарился, и расплачивался картой Симы.

Сегодня вижу вместо кеша в 5%, всего 0,5%. Опытным путём выяснил, что терминал с МСС 5999.

Вот Эксиму не похрен, что я там купил одеяло или игральные карты. Скоты.

Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это.

Тьфу на них, такими быть.



Всё таки, самый честный и предсказуемый Тазик.

Кто не пьёт, тот не рискует.