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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:09
curiousobro написав:
У Вики тоже есть исключения
В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:
за
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся
.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:28
Flamingo написав: curiousobro написав:
У Вики тоже есть исключения
В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:
за
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся
.
НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999
Никакими деньгами электронными там и не пахнет.
А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.и банки мало дают возможностей тут что-то сделать
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curiousobro
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