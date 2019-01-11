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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:09

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:У Вики тоже есть исключения

В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:
за
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.

При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся :(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:28

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:У Вики тоже есть исключения

В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:
за
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.

При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся :(.

НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999

Никакими деньгами электронными там и не пахнет.

А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.и банки мало дают возможностей тут что-то сделать
curiousobro
 
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  #<1 ... 600601602603
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