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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:09
curiousobro написав:
У Вики тоже есть исключения
В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:
за
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся
.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:28
Flamingo написав: curiousobro написав:
У Вики тоже есть исключения
В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:
за
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся
.
НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999
Никакими деньгами электронными там и не пахнет.
А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.и банки мало дают возможностей тут что-то сделать
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curiousobro
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:52
curiousobro написав:
НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999
Никакими деньгами электронными там и не пахнет.
НП это та еще "фирма". ИМХО весь сыр бор вокруг них как раз был обусловлен их "хитросделаностью". Поэтому уверен, что и в своем приложении они там чегой-то накуролесили, чтобы "оптимизировать" свое налогообложение. Вы ведь не видите, что и как у них там проходит при оплате через приложуху и какие "прокладки" они там используют. Я вот как-то тоже за IPTV заплатил через какую-то "московскую прокладку" Виикой и в итоге в выписке получил "покупка электронных денег". Так что ИМХО "приложение НП" это не удачный пример. Особенно учитывая, что я все-таки писал не про виртуальные, а про физические магазины, где вы достаете карту у терминала... Да и пример с которого началась дискуссия был о том что
Фантом написав:
Покупал в одном магазинчике постельное бельё
curiousobro написав:
А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.
Тут я с Вами не соглашусь. У Таси вероятность выигрыша в любом гипотетически незнакомом магазине все же выше уже хотя бы потому, что по количеству исключений МСС Сима опережает ее.
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Flamingo
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:09
Flamingo написав:
НП это та еще "фирма". ИМХО весь сыр бор вокруг них как раз был обусловлен их "хитросделаностью". Поэтому уверен, что и в своем приложении они там чегой-то накуролесили, чтобы "оптимизировать" свое налогообложение. Вы ведь не видите, что и как у них там проходит при оплате через приложуху и какие "прокладки" они там используют. Я вот как-то тоже за IPTV заплатил через какую-то "московскую прокладку" Виикой и в итоге в выписке получил "покупка электронных денег". Так что ИМХО "приложение НП" это не удачный пример. Особенно учитывая, что я все-таки писал не про виртуальные, а про физические магазины, где вы достаете карту у терминала.
....
Тут я с Вами не соглашусь. У Таси вероятность выигрыша в любом гипотетически незнакомом магазине все же выше уже хотя бы потому, что по количеству исключений МСС Сима опережает ее.
НП просто самый яркий пример.
Когда шло обсуждение их хитрож...сти, то всплывали и заправки и магазины мебели с аналогичными настройками терминалов. НП вместе с банками это позволяющими своей безнаказанностью стимулируют остальных применять эту практику шире и шире.
А по Вике соглашусь, вероятность с ней получить кб несомненно выше.
Что не отменяет факта того, что это таки вероятность, а не железобетонный прогноз.
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curiousobro
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:35
Flamingo написав: goraidetkmag написав:
Правила читайте
5999 еще с 15 марта 2018 года под 0,5% идет
Возмущения Фантома не от того что он не читал правила. Вы когда достаете карту возле терминала в новом магазине разве можете знать какой там МСС? По логике вещей если программа предусматривает кэшбек по "всем магазинам" (как к примеру Виика), то человек заходя в любой новый розничный магазин по идее должен быть уверен, что заплати он картой здесь и получит обычный, а не пониженный кэшбек. Так было и с Фантомом. И не его вина, а его беда, что:
1. Банк устанавливающий терминал поленился более скурпулезно назначить МСС терминалу, а от балды поставил "Прочее" (5999).
2. Сима поленилась включить в понятия "все магзины" код 5999.
В итоге вместо вполне заслуженных 5% он получил 0,5. Но он ведь не пишет что банк что-то нарушил. Все в рамках правил. Просто правила с точки зрения клиента к сожалению не логичны
.
Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен. Тем более, что я это не спрашивал и не это комментировал.
Он написал "Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это."
Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112.
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goraidetkmag
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