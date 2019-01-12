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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 600601602603 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Суб 12 січ, 2019 13:09 Re: Укрексiмбанк curiousobro написав: У Вики тоже есть исключения У Вики тоже есть исключения

В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:

за

- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;

- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.

При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся . В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся Flamingo

Повідомлень: 1304 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 13:28 Flamingo написав: curiousobro написав: У Вики тоже есть исключения У Вики тоже есть исключения

В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:

за

- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;

- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі - грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.

При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся . В принципе тут обсуждается не совсем Виика, но не пойму - что Вы хотите этим сказать? По условиям программы бонусы по Виике не начисляются только:При всем уважении к "магазинам", перечисленные МСС как бы не относятся

НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999



Никакими деньгами электронными там и не пахнет.



А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.и банки мало дают возможностей тут что-то сделать НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999Никакими деньгами электронными там и не пахнет.А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.и банки мало дают возможностей тут что-то сделать curiousobro Повідомлень: 1633 З нами з: 21.07.17 Подякував: 34 раз. Подякували: 204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 13:52 Re: Укрексiмбанк curiousobro написав: НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999



Никакими деньгами электронными там и не пахнет.

НП продает услуги по доставке в своем приложении с мсс 8999Никакими деньгами электронными там и не пахнет.

НП это та еще "фирма". ИМХО весь сыр бор вокруг них как раз был обусловлен их "хитросделаностью". Поэтому уверен, что и в своем приложении они там чегой-то накуролесили, чтобы "оптимизировать" свое налогообложение. Вы ведь не видите, что и как у них там проходит при оплате через приложуху и какие "прокладки" они там используют. Я вот как-то тоже за IPTV заплатил через какую-то "московскую прокладку" Виикой и в итоге в выписке получил "покупка электронных денег". Так что ИМХО "приложение НП" это не удачный пример. Особенно учитывая, что я все-таки писал не про виртуальные, а про физические магазины, где вы достаете карту у терминала... Да и пример с которого началась дискуссия был о том что Фантом написав: Покупал в одном магазинчике постельное бельё Покупал в одном магазинчике постельное бельё

curiousobro написав: А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей. А хочу я сказать, что КБ это лотерея с разной степенью вероятности выиграша как с симой так и с тасей.

Тут я с Вами не соглашусь. У Таси вероятность выигрыша в любом гипотетически незнакомом магазине все же выше уже хотя бы потому, что по количеству исключений МСС Сима опережает ее. НП это та еще "фирма". ИМХО весь сыр бор вокруг них как раз был обусловлен их "хитросделаностью". Поэтому уверен, что и в своем приложении они там чегой-то накуролесили, чтобы "оптимизировать" свое налогообложение. Вы ведь не видите, что и как у них там проходит при оплате через приложуху и какие "прокладки" они там используют. Я вот как-то тоже за IPTV заплатил через какую-то "московскую прокладку" Виикой и в итоге в выписке получил "покупка электронных денег". Так что ИМХО "приложение НП" это не удачный пример. Особенно учитывая, что я все-таки писал не про виртуальные, а про физические магазины, где вы достаете карту у терминала... Да и пример с которого началась дискуссия был о том чтоТут я с Вами не соглашусь. У Таси вероятность выигрыша в любом гипотетически незнакомом магазине все же выше уже хотя бы потому, что по количеству исключений МСС Сима опережает ее. Flamingo

Повідомлень: 1304 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 14:09 Flamingo написав: НП это та еще "фирма". ИМХО весь сыр бор вокруг них как раз был обусловлен их "хитросделаностью". Поэтому уверен, что и в своем приложении они там чегой-то накуролесили, чтобы "оптимизировать" свое налогообложение. Вы ведь не видите, что и как у них там проходит при оплате через приложуху и какие "прокладки" они там используют. Я вот как-то тоже за IPTV заплатил через какую-то "московскую прокладку" Виикой и в итоге в выписке получил "покупка электронных денег". Так что ИМХО "приложение НП" это не удачный пример. Особенно учитывая, что я все-таки писал не про виртуальные, а про физические магазины, где вы достаете карту у терминала.

....

Тут я с Вами не соглашусь. У Таси вероятность выигрыша в любом гипотетически незнакомом магазине все же выше уже хотя бы потому, что по количеству исключений МСС Сима опережает ее. НП это та еще "фирма". ИМХО весь сыр бор вокруг них как раз был обусловлен их "хитросделаностью". Поэтому уверен, что и в своем приложении они там чегой-то накуролесили, чтобы "оптимизировать" свое налогообложение. Вы ведь не видите, что и как у них там проходит при оплате через приложуху и какие "прокладки" они там используют. Я вот как-то тоже за IPTV заплатил через какую-то "московскую прокладку" Виикой и в итоге в выписке получил "покупка электронных денег". Так что ИМХО "приложение НП" это не удачный пример. Особенно учитывая, что я все-таки писал не про виртуальные, а про физические магазины, где вы достаете карту у терминала.....Тут я с Вами не соглашусь. У Таси вероятность выигрыша в любом гипотетически незнакомом магазине все же выше уже хотя бы потому, что по количеству исключений МСС Сима опережает ее.

НП просто самый яркий пример.



Когда шло обсуждение их хитрож...сти, то всплывали и заправки и магазины мебели с аналогичными настройками терминалов. НП вместе с банками это позволяющими своей безнаказанностью стимулируют остальных применять эту практику шире и шире.



А по Вике соглашусь, вероятность с ней получить кб несомненно выше.



Что не отменяет факта того, что это таки вероятность, а не железобетонный прогноз. НП просто самый яркий пример.Когда шло обсуждение их хитрож...сти, то всплывали и заправки и магазины мебели с аналогичными настройками терминалов. НП вместе с банками это позволяющими своей безнаказанностью стимулируют остальных применять эту практику шире и шире.А по Вике соглашусь, вероятность с ней получить кб несомненно выше.Что не отменяет факта того, что это таки вероятность, а не железобетонный прогноз. curiousobro Повідомлень: 1633 З нами з: 21.07.17 Подякував: 34 раз. Подякували: 204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 17:35 Flamingo написав: goraidetkmag написав: Правила читайте

5999 еще с 15 марта 2018 года под 0,5% идет Правила читайте5999 еще с 15 марта 2018 года под 0,5% идет Возмущения Фантома не от того что он не читал правила. Вы когда достаете карту возле терминала в новом магазине разве можете знать какой там МСС? По логике вещей если программа предусматривает кэшбек по "всем магазинам" (как к примеру Виика), то человек заходя в любой новый розничный магазин по идее должен быть уверен, что заплати он картой здесь и получит обычный, а не пониженный кэшбек. Так было и с Фантомом. И не его вина, а его беда, что:

1. Банк устанавливающий терминал поленился более скурпулезно назначить МСС терминалу, а от балды поставил "Прочее" (5999).

2. Сима поленилась включить в понятия "все магзины" код 5999.



В итоге вместо вполне заслуженных 5% он получил 0,5. Но он ведь не пишет что банк что-то нарушил. Все в рамках правил. Просто правила с точки зрения клиента к сожалению не логичны . Возмущения Фантома не от того что он не читал правила. Вы когда достаете карту возле терминала в новом магазине разве можете знать какой там МСС? По логике вещей если программа предусматривает кэшбек по "всем магазинам" (как к примеру Виика), то человек заходя в любой новый розничный магазин по идее должен быть уверен, что заплати он картой здесь и получит обычный, а не пониженный кэшбек. Так было и с Фантомом. И не его вина, а его беда, что:1. Банк устанавливающий терминал поленился более скурпулезно назначить МСС терминалу, а от балды поставил "Прочее" (5999).2. Сима поленилась включить в понятия "все магзины" код 5999.В итоге вместо вполне заслуженных 5% он получил 0,5. Но он ведь не пишет что банк что-то нарушил. Все в рамках правил. Просто правила с точки зрения клиента к сожалению не логичны



Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен. Тем более, что я это не спрашивал и не это комментировал.



Он написал "Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это."



Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112. Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен. Тем более, что я это не спрашивал и не это комментировал.Он написал "Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это."Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112. goraidetkmag

Повідомлень: 22 З нами з: 21.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 18:58 Re: Укрексiмбанк goraidetkmag написав: Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен. Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен.

Есть хорошая пословица: "Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти!" . ИМХО на форуме я могу комментировать те сообщения, которые хочу, и так как я считаю нужным. Спасибо за понимание!



goraidetkmag написав: Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112. Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112.

И что по сути меняет Ваше объяснение? Возмущения Фантома были по поводу введенных Симой ограничений, причем ограничений не логичных с точки зрения клиента - обычного покупателя в магазинах. Программа Симы именно тем и завоевала популярность, что бонусы были предусмотрены по большинству МСС. Любые вводимые ограничения после запуска программы - вистов Симе не добавят.

И уверен что большинство пользователей программы абсолютно не знакомо с порядком введения ограничений по МСС 5999 по отношению к МСС 4812, 4900 и 4112.

Потому как не зависимо от того что написано в правилах эксим-бонуса, клиент подходя к кассе магазина рассчитывает на логику "раз это магазин - то бонус тут должен по идее быть". Повторюсь клиент в принципе не может знать какой МСС окажется не терминале, если только раньше он не платил тут картой банка который "светит" МСС. И "сюрприз" "а-ля Фантом" радости не добавит никому из клиентов Есть хорошая пословица: "Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти!". ИМХО на форуме я могу комментировать те сообщения, которые хочу, и так как я считаю нужным. Спасибо за понимание!И что по сути меняет Ваше объяснение? Возмущения Фантома были по поводу введенных Симой ограничений, причем ограничений не логичных с точки зрения клиента - обычного покупателя в магазинах. Программа Симы именно тем и завоевала популярность, что бонусы были предусмотрены по большинству МСС. Любые вводимые ограничения после запуска программы - вистов Симе не добавят.И уверен что большинство пользователей программы абсолютно не знакомо с порядком введения ограничений по МСС 5999 по отношению к МСС 4812, 4900 и 4112.Потому как не зависимо от того что написано в правилах эксим-бонуса, клиент подходя к кассе магазина рассчитывает на логику "раз это магазин - то бонус тут должен по идее быть". Повторюсь клиент в принципе не может знать какой МСС окажется не терминале, если только раньше он не платил тут картой банка который "светит" МСС. И "сюрприз" "а-ля Фантом" радости не добавит никому из клиентов Flamingo

Повідомлень: 1304 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 23:21 goraidetkmag написав: Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен. Тем более, что я это не спрашивал и не это комментировал.



Он написал "Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это."



Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112. Я думаю, не стоит за Фантома рассказывать, чем он возмущен. Тем более, что я это не спрашивал и не это комментировал.Он написал "Сначала, мобилки потом коммуналка и билеты, теперь это."Я объяснил, что это не так, а совсем даже наоборот - 5999 появилось в правилах раньше, чем 4812, 4900 и 4112.



К сожалению Сима мсс коды при покупке в магазинах не светит, поэтому предугадать, что в магазине по продаже постельного белья с марта по январь поменялось, не представляется возможным.

Да и хрен с ним. Потерял, так потерял. Мне вот сейчас стало интересно, зачем эти "организаторы" ограничивают 4900 и 5999. Ладно 4812 и 4814, там хоть есть возможность, хоть и с комиссией, вывести деньги. Но эти категории . Как?



Flamingo



Да. Всё так. К сожалению Сима мсс коды при покупке в магазинах не светит, поэтому предугадать, что в магазине по продаже постельного белья с марта по январь поменялось, не представляется возможным.Да и хрен с ним. Потерял, так потерял. Мне вот сейчас стало интересно, зачем эти "организаторы" ограничивают 4900 и 5999. Ладно 4812 и 4814, там хоть есть возможность, хоть и с комиссией, вывести деньги. Но эти категории. Как?Да. Всё так. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1527 З нами з: 18.05.16 Подякував: 202 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 23:27 Re: Укрексiмбанк Фантом написав: зачем эти "организаторы" ограничивают 4900 зачем эти "организаторы" ограничивают 4900

У меня коммуналя на всех родычей щас набегает чуть более 9К, бабитам стало жалко У меня коммуналя на всех родычей щас набегает чуть более 9К, бабитам стало жалко ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 27123 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2154 раз. Подякували: 3125 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 00:01 А как или где счаз ноут лучше купить через инет с КБ? А то я бы пол лимита закрыл одной покупкой... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1245 З нами з: 10.12.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 600601602603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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