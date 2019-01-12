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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:29

  goraidetkmag написав:Жаль, что Вы много пишете, но мало читаете.
В противном случае Вы бы не писали про "Любые вводимые ограничения после запуска программы" в контексте обсуждаемого 5999

А мне как раз абсолютно не жаль, что Вы судите о человеке совсем его не зная, при этом вырываете фразы из контекста и преподносите их в выгодном Вам свете, а также не отвечаете на прямые вопросы. Ведь мне понятно, что Вы обычный человек, а значит Вам присущ обычный набор человеческих недостатков. Значит не мне вас судить.

Но если Вы действительно так много читаете, как пытаетесь тут преподнести, то предположу, что вам попадались на глаза МСБУ. А там встречалось такое понятие как "Преобладание сущности над формой". Но судя по Вашим постам - это явно не Ваше. К счастью людей, понимающих и принимающих данный принцип тоже не мало.

И чтобы улыбнуться - напоследок старый анекдот, о схожем образе мышления:

Двое друзей, летая на воздушном шаре, заблудились. Чтобы понять где они находятся - решили спуститься вниз. Они опустились очень низко, но не смогли узнать местность. Тогда один из них крикнул находившемуся на земле мужчине:
- Эй, приятель, ты не скажешь, где мы сейчас находимся?
Тот прокричал в ответ:
- Вы на воздушном шаре на высоте 100 футов над землей!
- А Вы наверное юрист?
- Да, юрист. А как Вы догадались?
- Да просто Ваш ответ был совершенно точным и при этом абсолютно бесполезным.
Flamingo
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  #<1 ... 601602603604
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