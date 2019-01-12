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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 601602603604 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Нед 13 січ, 2019 11:29 goraidetkmag написав: Жаль, что Вы много пишете, но мало читаете.

В противном случае Вы бы не писали про "Любые вводимые ограничения после запуска программы" в контексте обсуждаемого 5999 Жаль, что Вы много пишете, но мало читаете.В противном случае Вы бы не писали про "Любые вводимые ограничения после запуска программы" в контексте обсуждаемого 5999

А мне как раз абсолютно не жаль, что Вы судите о человеке совсем его не зная, при этом вырываете фразы из контекста и преподносите их в выгодном Вам свете, а также не отвечаете на прямые вопросы. Ведь мне понятно, что Вы обычный человек, а значит Вам присущ обычный набор человеческих недостатков. Значит не мне вас судить.



Но если Вы действительно так много читаете, как пытаетесь тут преподнести, то предположу, что вам попадались на глаза МСБУ. А там встречалось такое понятие как "Преобладание сущности над формой". Но судя по Вашим постам - это явно не Ваше. К счастью людей, понимающих и принимающих данный принцип тоже не мало.



И чтобы улыбнуться - напоследок старый анекдот, о схожем образе мышления:



Двое друзей, летая на воздушном шаре, заблудились. Чтобы понять где они находятся - решили спуститься вниз. Они опустились очень низко, но не смогли узнать местность. Тогда один из них крикнул находившемуся на земле мужчине:

- Эй, приятель, ты не скажешь, где мы сейчас находимся?

Тот прокричал в ответ:

- Вы на воздушном шаре на высоте 100 футов над землей!

- А Вы наверное юрист?

- Да, юрист. А как Вы догадались?

- Да просто Ваш ответ был совершенно точным и при этом абсолютно бесполезным. А мне как раз абсолютно не жаль, что Вы судите о человеке совсем его не зная, при этом вырываете фразы из контекста и преподносите их в выгодном Вам свете, а также не отвечаете на прямые вопросы. Ведь мне понятно, что Вы обычный человек, а значит Вам присущ обычный набор человеческих недостатков. Значит не мне вас судить.Но если Вы действительно так много читаете, как пытаетесь тут преподнести, то предположу, что вам попадались на глаза МСБУ. А там встречалось такое понятие как "Преобладание сущности над формой". Но судя по Вашим постам - это явно не Ваше. К счастью людей, понимающих и принимающих данный принцип тоже не мало.И чтобы улыбнуться - напоследок старый анекдот, о схожем образе мышления:Двое друзей, летая на воздушном шаре, заблудились. Чтобы понять где они находятся - решили спуститься вниз. Они опустились очень низко, но не смогли узнать местность. Тогда один из них крикнул находившемуся на земле мужчине:- Эй, приятель, ты не скажешь, где мы сейчас находимся?Тот прокричал в ответ:- Вы на воздушном шаре на высоте 100 футов над землей!- А Вы наверное юрист?- Да, юрист. А как Вы догадались?- Да просто Ваш ответ был совершенно точным и при этом абсолютно бесполезным. Flamingo

Повідомлень: 1305 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 601602603604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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