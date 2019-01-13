А мне как раз абсолютно не жаль, что Вы судите о человеке совсем его не зная, при этом вырываете фразы из контекста и преподносите их в выгодном Вам свете, а также не отвечаете на прямые вопросы. Ведь мне понятно, что Вы обычный человек, а значит Вам присущ обычный набор человеческих недостатков. Значит не мне вас судить.
Но если Вы действительно так много читаете, как пытаетесь тут преподнести, то предположу, что вам попадались на глаза МСБУ. А там встречалось такое понятие как "Преобладание сущности над формой". Но судя по Вашим постам - это явно не Ваше. К счастью людей, понимающих и принимающих данный принцип тоже не мало.
И чтобы улыбнуться - напоследок старый анекдот, о схожем образе мышления:
Двое друзей, летая на воздушном шаре, заблудились. Чтобы понять где они находятся - решили спуститься вниз. Они опустились очень низко, но не смогли узнать местность. Тогда один из них крикнул находившемуся на земле мужчине:
- Эй, приятель, ты не скажешь, где мы сейчас находимся?
Тот прокричал в ответ:
- Вы на воздушном шаре на высоте 100 футов над землей!
- А Вы наверное юрист?
- Да, юрист. А как Вы догадались?
- Да просто Ваш ответ был совершенно точным и при этом абсолютно бесполезным.