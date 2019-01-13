Додано: Нед 13 січ, 2019 11:29

goraidetkmag написав: Жаль, что Вы много пишете, но мало читаете.

В противном случае Вы бы не писали про "Любые вводимые ограничения после запуска программы" в контексте обсуждаемого 5999 Жаль, что Вы много пишете, но мало читаете.В противном случае Вы бы не писали про "Любые вводимые ограничения после запуска программы" в контексте обсуждаемого 5999

А мне как раз абсолютно не жаль, что Вы судите о человеке совсем его не зная, при этом вырываете фразы из контекста и преподносите их в выгодном Вам свете, а также не отвечаете на прямые вопросы. Ведь мне понятно, что Вы обычный человек, а значит Вам присущ обычный набор человеческих недостатков. Значит не мне вас судить.Но если Вы действительно так много читаете, как пытаетесь тут преподнести, то предположу, что вам попадались на глаза МСБУ. А там встречалось такое понятие как "Преобладание сущности над формой". Но судя по Вашим постам - это явно не Ваше. К счастью людей, понимающих и принимающих данный принцип тоже не мало.И чтобы улыбнуться - напоследок старый анекдот, о схожем образе мышления:Двое друзей, летая на воздушном шаре, заблудились. Чтобы понять где они находятся - решили спуститься вниз. Они опустились очень низко, но не смогли узнать местность. Тогда один из них крикнул находившемуся на земле мужчине:- Эй, приятель, ты не скажешь, где мы сейчас находимся?Тот прокричал в ответ:- Вы на воздушном шаре на высоте 100 футов над землей!- А Вы наверное юрист?- Да, юрист. А как Вы догадались?- Да просто Ваш ответ был совершенно точным и при этом абсолютно бесполезным.