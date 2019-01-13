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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:29

  goraidetkmag написав:Жаль, что Вы много пишете, но мало читаете.
В противном случае Вы бы не писали про "Любые вводимые ограничения после запуска программы" в контексте обсуждаемого 5999

А мне как раз абсолютно не жаль, что Вы судите о человеке совсем его не зная, при этом вырываете фразы из контекста и преподносите их в выгодном Вам свете, а также не отвечаете на прямые вопросы. Ведь мне понятно, что Вы обычный человек, а значит Вам присущ обычный набор человеческих недостатков. Значит не мне вас судить.

Но если Вы действительно так много читаете, как пытаетесь тут преподнести, то предположу, что вам попадались на глаза МСБУ. А там встречалось такое понятие как "Преобладание сущности над формой". Но судя по Вашим постам - это явно не Ваше. К счастью людей, понимающих и принимающих данный принцип тоже не мало.

И чтобы улыбнуться - напоследок старый анекдот, о схожем образе мышления:

Двое друзей, летая на воздушном шаре, заблудились. Чтобы понять где они находятся - решили спуститься вниз. Они опустились очень низко, но не смогли узнать местность. Тогда один из них крикнул находившемуся на земле мужчине:
- Эй, приятель, ты не скажешь, где мы сейчас находимся?
Тот прокричал в ответ:
- Вы на воздушном шаре на высоте 100 футов над землей!
- А Вы наверное юрист?
- Да, юрист. А как Вы догадались?
- Да просто Ваш ответ был совершенно точным и при этом абсолютно бесполезным.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:10

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:Питання знаючим по банкоматах цього банку

звідси
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... statement/

... банкомат видасть вам чек, на якому буде зазначено залишок на Вашому рахунку та інформацію про останні десять транзакцій, проведених Вами.

скільки коштує ця послуга і чи вона платна


вибачте що знову питаюсь...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:50

  kreuz написав:А как или где счаз ноут лучше купить через инет с КБ? А то я бы пол лимита закрыл одной покупкой...


Катят любые магазины электроники - розетка, фокстрот, комфи ..
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:52

greenozon
Згідно тарифів вашого продукту: https://eximb.com/ukr/personal/cards/tarif_all/

Надання виписки по картковому рахунку -> в електронному вигляді засобами електронного зв'язку -> в банкоматі або транзакційному терміналі Банку та банків-партнерів (крім АТ "Ощадбанк") (залишок) більше 1-го разу на день

або

Надання виписки по картковому рахунку -> в електронному вигляді засобами електронного зв'язку -> в банкоматах інших банків (у тому числі в АТ"Ощадбанк")
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:34

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:(залишок) більше 1-го разу на день


дякую, правда згадок в тому пдф про 10 останніх операцій немає
якщо я вірно зрозумів формулювання - 1 раз в рідному АТМ безкоштовно
http://prntscr.com/m6lod0

ще цікаво як банк рахує день - абсолютно від 0:00 чи від часу останнього запиту виписки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:10

  antey718 написав:
  kreuz написав:А как или где счаз ноут лучше купить через инет с КБ? А то я бы пол лимита закрыл одной покупкой...


Катят любые магазины электроники - розетка, фокстрот, комфи ..


алло и ельдорадо могут быть не кошерны - нальют 0,5%ъ

З.Ы.
для меня по прежнему вопрос коммуналки и электроники стоит ... уж привык к 5%,
а бабиты стали платить в 10 раз меньше.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:11

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:уж привык к 5%,

акція в ТАС (працювала до НР) - все?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:23

  uaprofi написав:
  antey718 написав:
  kreuz написав:А как или где счаз ноут лучше купить через инет с КБ? А то я бы пол лимита закрыл одной покупкой...


Катят любые магазины электроники - розетка, фокстрот, комфи ..


алло и ельдорадо могут быть не кошерны - нальют 0,5%ъ

З.Ы.
для меня по прежнему вопрос коммуналки и электроники стоит ... уж привык к 5%,
а бабиты стали платить в 10 раз меньше.

За Алло не могут-за Алло точно 0.5

Коммуналка-через Вику.
Или у кого остался Голд Макс от скунса: там 3% на все.(но сейчас его не продают уже)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:44

  guntherhouse777 написав:За Алло не могут-за Алло точно 0.5

Коммуналка-через Вику.
Или у кого остался Голд Макс от скунса: там 3% на все.(но сейчас его не продают уже)


А какой мсс-код у Алло сейчас?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:06

  antey718 написав:
  guntherhouse777 написав:За Алло не могут-за Алло точно 0.5

Коммуналка-через Вику.
Или у кого остался Голд Макс от скунса: там 3% на все.(но сейчас его не продают уже)


А какой мсс-код у Алло сейчас?

4812
(Год с лишком назад рассрачивал Аллой. Вряд ли что то поменялось)
guntherhouse777
 
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