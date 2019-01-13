guntherhouse777 написав:
4812
(Год с лишком назад рассрачивал Аллой. Вряд ли что то поменялось)
Значит поменялся - в 2017 у них был 5732.
Розетку (онлайн) и фокстрот (онлайн) я проверил на себе в декабре 2018, бонусы были начислены в полном объеме.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:53
Значит поменялся - в 2017 у них был 5732.
Розетку (онлайн) и фокстрот (онлайн) я проверил на себе в декабре 2018, бонусы были начислены в полном объеме.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:15
А шо низзя оплатить холодильник, сразу узнать на саппорте Симы какой там вышел МСС и если некошерный, то сразу и оформить возврат?
В теч. 15мин реверсейл может оформить тот же кассир
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30
Жадность до добра не доводит ))
Решил дополнительно к бонусам по карте получить бонусбэк 2,4%, заказав доставку из Метро через zakaz.ua, вместо того, чтоб ехать самому - в итоге получил 0,5% бонуса по карте.
Обратите внимание, если кто не знал: zakaz.ua проводит операции по МСС 4215 (Послуги кур'єра - повітрям і землею, агентство з відправки вантажів - Торгові точки, що займаються доставкою особисто адресованих листів, посилок і бандеролей)
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