RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:53

  guntherhouse777 написав:
  antey718 написав:
  guntherhouse777 написав:За Алло не могут-за Алло точно 0.5

Коммуналка-через Вику.
Или у кого остался Голд Макс от скунса: там 3% на все.(но сейчас его не продают уже)


А какой мсс-код у Алло сейчас?

4812
(Год с лишком назад рассрачивал Аллой. Вряд ли что то поменялось)


Значит поменялся - в 2017 у них был 5732.

Розетку (онлайн) и фокстрот (онлайн) я проверил на себе в декабре 2018, бонусы были начислены в полном объеме.
antey718
 
Повідомлень: 205
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:15

А шо низзя оплатить холодильник, сразу узнать на саппорте Симы какой там вышел МСС и если некошерный, то сразу и оформить возврат?
В теч. 15мин реверсейл может оформить тот же кассир :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27135
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2156 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30

Жадность до добра не доводит ))

Решил дополнительно к бонусам по карте получить бонусбэк 2,4%, заказав доставку из Метро через zakaz.ua, вместо того, чтоб ехать самому - в итоге получил 0,5% бонуса по карте.

Обратите внимание, если кто не знал: zakaz.ua проводит операции по МСС 4215 (Послуги кур'єра - повітрям і землею, агентство з відправки вантажів - Торгові точки, що займаються доставкою особисто адресованих листів, посилок і бандеролей)
goraidetkmag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 21.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:31

goraidetkmag

Спасибо за информацию - будем знать!
Anadonta
 
Повідомлень: 421
З нами з: 25.11.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:01

  clientage написав:А шо низзя оплатить холодильник, сразу узнать на саппорте Симы какой там вышел МСС и если не кошерно...
А симина поддержка такую информацию озвучивает без проблем? А то я как то у Тася получил "от ворот поворот", дескать не положено :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:07

  Flamingo написав:
  clientage написав:А шо низзя оплатить холодильник, сразу узнать на саппорте Симы какой там вышел МСС и если не кошерно...
А симина поддержка такую информацию озвучивает без проблем? А то я как то у Тася получил "от ворот поворот", дескать не положено :(

С каждым разом все четче и четче грит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27135
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2156 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 602603604605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Kevin, riwalir, sergio_bender, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234, логан1919 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.