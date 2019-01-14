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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:34

Re: Укрексiмбанк

розділ платежі є. все працює
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:39

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goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:16

Re: Укрексiмбанк

  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

сейчас и у меня есть, а на выходных и сегодня с утра не было...
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velvet
 
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