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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:34
Re: Укрексiмбанк
розділ платежі є. все працює
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:39
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:16
Re: Укрексiмбанк
сейчас и у меня есть, а на выходных и сегодня с утра не было...
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