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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:34

Re: Укрексiмбанк

розділ платежі є. все працює
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:39

  Charter написав:Интересно, а когда карты ЭксИма можно будет использовать в Google Pay?


Обещали январь-февраль
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:16

Re: Укрексiмбанк

  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

сейчас и у меня есть, а на выходных и сегодня с утра не было...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:57

  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:04

  clientage написав:
  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:



А разве нельзя в "До оплати" самому написать сумму, которую хочешь оплатить?
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:09

  goraidetkmag написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:



А разве нельзя в "До оплати" самому написать сумму, которую хочешь оплатить?

Можно
но если они отак существующие остатки передают, то я чот очкую и новые оплаты через них делать. Не хватало мне еще по ЖЭКам бегать, квиташки заверять, остатки сверять :mrgreen:
Это ж выходит, шо как тока оплатил их квиташку на свою сумму, то я уже подтверждаю, шо увидел отот с потолка намалёваный ими долг. Пусть идут лесом с такими танцами :evil:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 15 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:12

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Можно
но если они отак существующие остатки передают, то я чот очкую и новые оплаты через них делать. Не хватало мне еще по ЖЭКам бегать, квиташки заверять, остатки сверять



Ну тогда прошу считать меня пионэром :D

Оплатил счета, там где стояли неправильные задолженности - просто вписывал сумму, которую нужно оплатить.

Все списалось правильно, сверил суммы и реквизиты по квитанции Ipay - также все правильно
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:13

Re: коммун.оплата

Платите живыми деньгами.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:16

  clientage написав:
  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:


Моня есть для инфо.
А за банзус нам 5% положено получать
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:18

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:


Моня есть для инфо.
А за бензус нам 5% положено получать

так и Поря и Изя правильно остатки показывают :)
Дасс, совсем Сима испортилась
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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