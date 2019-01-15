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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:34
розділ платежі є. все працює
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wolt450
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:39
Charter написав:
Интересно, а когда карты ЭксИма можно будет использовать в Google Pay?
Обещали январь-февраль
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goraidetkmag
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:16
wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
сейчас и у меня есть, а на выходных и сегодня с утра не было...
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velvet
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:57
wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:04
clientage написав: wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
А разве нельзя в "До оплати" самому написать сумму, которую хочешь оплатить?
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goraidetkmag
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:09
goraidetkmag написав: clientage написав: wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
А разве нельзя в "До оплати" самому написать сумму, которую хочешь оплатить?
Можно
но если они отак существующие остатки передают, то я чот очкую и новые оплаты через них делать. Не хватало мне еще по ЖЭКам бегать, квиташки заверять, остатки сверять
Это ж выходит, шо как тока оплатил их квиташку на свою сумму, то я уже подтверждаю, шо увидел отот с потолка намалёваный ими долг. Пусть идут лесом с такими танцами
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 15 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:12
clientage написав:
Можно
но если они отак существующие остатки передают, то я чот очкую и новые оплаты через них делать. Не хватало мне еще по ЖЭКам бегать, квиташки заверять, остатки сверять
Ну тогда прошу считать меня пионэром
Оплатил счета, там где стояли неправильные задолженности - просто вписывал сумму, которую нужно оплатить.
Все списалось правильно, сверил суммы и реквизиты по квитанции Ipay - также все правильно
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goraidetkmag
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:13
Платите живыми деньгами.
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sal
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:16
clientage написав: wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
Моня есть для инфо.
А за банзус нам 5% положено получать
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guntherhouse777
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:18
guntherhouse777 написав: clientage написав: wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
Моня есть для инфо.
А за бензус нам 5% положено получать
так и Поря и Изя правильно остатки показывают
Дасс, совсем Сима испортилась
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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