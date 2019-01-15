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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:12
clientage
В мене все точно показує сіма
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wolt450
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:14
clientage написав: guntherhouse777 написав: clientage написав:
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
Моня есть для инфо.
А за бензус нам 5% положено получать
так и Поря и Изя правильно остатки показывают
Дасс, совсем Сима испортилась
Это ж не симин сервис а ай-пэя. Кстати, можете не переживать, оплата доходит и поставщик услуги оплату видит примерно через день. Я так по газу проверил - да суму рисовало без учета оплаты в прошлом месяце, но в личном кабинете по газу на 104 все светилось правильно. И через день после оплаты через бонус-эксим - оплата уже была учтена причем дата оплаты стояла правильная.
Так что не бздо
- все буде добре!
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Flamingo
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:18
clientage написав: clientage написав: wolt450 написав:
розділ платежі є. все працює
У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю
так и Поря и Изя правильно остатки показывают
Дасс, совсем Сима испортилась
Я плачу бонусами симы коммуналку, проблем нет, да суммы приходится подправлять. То что они баланс показывают некорректный не есть проблема, если он в квитанциях у вас правильный или в том же портмоне.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:19
у меня в изе по комуналу - август светится, и ниче, дошло
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