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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:12

clientage
В мене все точно показує сіма
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:14

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:


Моня есть для инфо.
А за бензус нам 5% положено получать

так и Поря и Изя правильно остатки показывают :)
Дасс, совсем Сима испортилась

Это ж не симин сервис а ай-пэя. Кстати, можете не переживать, оплата доходит и поставщик услуги оплату видит примерно через день. Я так по газу проверил - да суму рисовало без учета оплаты в прошлом месяце, но в личном кабинете по газу на 104 все светилось правильно. И через день после оплаты через бонус-эксим - оплата уже была учтена причем дата оплаты стояла правильная.
Так что не бздо :) - все буде добре!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:18

  clientage написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:розділ платежі є. все працює

У меня здеСЯ за коммуналку туфта по всем 4м хатам указана
ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (КИЇВЕНЕРГО) - завышено на 50..110грн :evil:
В единой квиташке по ГИОЦ токо отопление правильно указано, остальное указано с недоплатой за 1..2мес :evil:
Сверял по своим записям, сайту ДТЕК, Портмоне. Даже Изя правильно КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (горвода) указывает...
Неее, я ещё 2дн подожду и если останется это безобразие, то я лучше бензуса прикуплю :mrgreen:



так и Поря и Изя правильно остатки показывают :)
Дасс, совсем Сима испортилась


Я плачу бонусами симы коммуналку, проблем нет, да суммы приходится подправлять. То что они баланс показывают некорректный не есть проблема, если он в квитанциях у вас правильный или в том же портмоне.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:19

у меня в изе по комуналу - август светится, и ниче, дошло
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:53

Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно (она ж до конца месяца действительная ещё). Вопрос к бывалым: действительно разблокируют, или таки с концами? Они же именные, новая будет делаться довольно долго.
Аргументация железная - за перевыпуск надо списать денег, а вдруг вы всё с карты за это время потратите? Поэтому мы блокируем, чтобы быть уверенными, что там будет нужная сумма. Абзац какой-то.

PS Кстати, под "новорічний" отказались карту выпускать. Только "класичний" и ещё парочка каких-то, не запомнил.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:01

  M-Audio написав:Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно (она ж до конца месяца действительная ещё). Вопрос к бывалым: действительно разблокируют, или таки с концами? Они же именные, новая будет делаться довольно долго.
Аргументация железная - за перевыпуск надо списать денег, а вдруг вы всё с карты за это время потратите? Поэтому мы блокируем, чтобы быть уверенными, что там будет нужная сумма. Абзац какой-то.

PS Кстати, под "новорічний" отказались карту выпускать. Только "класичний" и ещё парочка каких-то, не запомнил.

блокируют именно из-за снятия денег, на следующий день разблокируют.
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vollena71
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  #<1 ... 604605606607
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