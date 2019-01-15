Додано: Вів 15 січ, 2019 21:53

Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно (она ж до конца месяца действительная ещё). Вопрос к бывалым: действительно разблокируют, или таки с концами? Они же именные, новая будет делаться довольно долго.

Аргументация железная - за перевыпуск надо списать денег, а вдруг вы всё с карты за это время потратите? Поэтому мы блокируем, чтобы быть уверенными, что там будет нужная сумма. Абзац какой-то.



PS Кстати, под "новорічний" отказались карту выпускать. Только "класичний" и ещё парочка каких-то, не запомнил.