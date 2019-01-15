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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:11
greenozon написав: extreme_lviv_ua написав:
Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити
майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит
т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:20
Vint написав: greenozon написав: extreme_lviv_ua написав:
Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити
майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит
т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?
Можно.
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