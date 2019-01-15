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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:11

  greenozon написав:
  extreme_lviv_ua написав:Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити


майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит

т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:20

  Vint написав:
  greenozon написав:
  extreme_lviv_ua написав:Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити


майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит

т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?

Можно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:27

  Vint написав:
  greenozon написав:
  extreme_lviv_ua написав:Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити


майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит

т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?

30 На 70
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:40

  greenozon написав:
  extreme_lviv_ua написав:Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити


майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит

Почему останній? Откроют в валюте любого имеющегося депозита, и даже все сразу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46

Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:05

  guntherhouse777 написав:Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?


И не перевыпустит ли их сам банк по невыгодному тарифу?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:46

А что теперь про коммуналку говорят? Появилась на один день, теперь снова пропала. Я попробовал платёж сделать (пока было) - не прошёл.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:51

  M-Audio написав:А что теперь про коммуналку говорят? Появилась на один день, теперь снова пропала. Я попробовал платёж сделать (пока было) - не прошёл.

Я тож решил поэкспериментировать, 2 платежа прошло(киевэнерго и свет), а 3й ни в какую (киевводоканал)... Вообщем таки на бензус пойдут списания :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 605606607608
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