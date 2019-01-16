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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:11
greenozon написав: extreme_lviv_ua написав:
Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити
майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит
т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:20
Vint написав: greenozon написав: extreme_lviv_ua написав:
Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити
майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит
т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?
Можно.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:27
Vint написав: greenozon написав: extreme_lviv_ua написав:
Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити
майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит
т.е. можно занести много долларов и немного гривен
и получить грн карту?
30 На 70
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guntherhouse777
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:40
greenozon написав: extreme_lviv_ua написав:
Хотів до кінця місяця якраз занести їм депо під «новорічний» а заодно і платину собі зробити
майте на увазі - карту відкриють в тій валюті, в якій буде ваш "занесений" останній депозит
Почему останній? Откроют в валюте любого имеющегося депозита, и даже все сразу.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46
Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:05
guntherhouse777 написав:
Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
И не перевыпустит ли их сам банк по невыгодному тарифу?
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Anadonta
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:46
А что теперь про коммуналку говорят? Появилась на один день, теперь снова пропала. Я попробовал платёж сделать (пока было) - не прошёл.
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M-Audio
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:51
M-Audio написав:
А что теперь про коммуналку говорят? Появилась на один день, теперь снова пропала. Я попробовал платёж сделать (пока было) - не прошёл.
Я тож решил поэкспериментировать, 2 платежа прошло(киевэнерго и свет), а 3й ни в какую (киевводоканал)... Вообщем таки на бензус пойдут списания
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:42
Господа, а по р2р через инет пополнять Симу можно за 1% согл. п. 2 тарифов?
А на выход применяют тариф согл. п. 5.2.3 1% мин. 5 грн даже через инет, или это только банкоматов и ТСО касается, а через инет даром выход?
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kreuz
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Додано: Чет 17 січ, 2019 00:04
kreuz написав:
Господа, а по р2р через инет пополнять Симу можно за 1% согл. п. 2 тарифов?
А на выход применяют тариф согл. п. 5.2.3 1% мин. 5 грн даже через инет, или это только банкоматов и ТСО касается, а через инет даром выход?
1.да 1%
2.бесплатно
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velvet
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